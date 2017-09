Aïssa Thiam vous plonge au cœur des hauts lieux culturels de l’Afrique à Paris... Deux heures de détente au rythme d’une programmation musicale riche et mélodieuse ! Entre les tubes de l’histoire des musiques africaines, les classiques qui ont inspiré les plus jeunes, les découvertes de talents en éclosion, et les coups de cœur, Ambiance Africa c’est tous les événements en lien avec le continent premier qui se déroulent autour de Paris : concerts, mode, théatre, expositions, débats, conférences.

Animatrice depuis quelques années sur une radio tropicale de la bande FM francilienne. Aissa est une passionnée de la radio et du contact humain. Amoureuse des médias, cette jeune femme dynamique et souriante se fait plaisir tous les matins à partager sa joie de vivre à travers l’émission "Ambiance Africa".

CHRONIQUE CULTURES ET TRADITIONS AFRICAINES

LE MIL

Le mil est un terme qui regroupe plusieurs types de céréales et son étymologie nous vient du mot latin Millium et il fait partie de la famille des Poacées graminés.

Il est appelé Gnoho chez les Wés de la Côte d’Ivoire, Dugub en Wolof, Kii en Mossi du Burkina Faso, Mbohi en Peul du Fouta Djallon...

Le mil et Sorgho est bel et bien d’origine Khëmit ou africaine, en Ethiopie. Il est la base de l’alimentation de l’Afrique de l’Ouest avant l’arrivée du riz introduit dans le continent par les Européens.

Il existe des ribambélles de plats à base de mil : couscous, Galettes, Beignés, Bouillie...