1er septembre 2017

Grand Officier de l'Ordre National pour le peintre Raparivo : Remerciement à un immense artiste Malgache

« 60 ans de peinture de Raparivo », c'est le titre de l'exposition qui se tient actuellement à l'Alliance Française Andavamamba. Une exposition qui met à l'honneur le grand Artiste peintre plasticien Malgache Raparivo Ramaherinarivo Roland, qui signe Raparivo en bas de ses tableaux. Un des plus marquants artistes Malgaches du 20ème et certainement encore du 21ème siècle. Aujourd'hui, à son exposition, Raparivo reçoit le titre de Grand Officier de l'Ordre National de la Part du Ministère de la Culture, de l'artisanat et de la conservation du Patrimoine. La consécration de 60ans de belle carrière, qui s'achève par cette dernière exposition. Le Président de la République Hery Rajaonarimampianina a fait honneur à l'artiste en assistant à la cérémonie.

La première exposition de tableaux de Raparivo remonte à 1962, à Diego Suarez. Depuis, le peintre plasticien a créé bien des chefs-d’œuvre qu'il a arrêté de compter. Avec son art, il a représenté Madagascar dans le monde entier. Participant à d'éminentes expositions internationales telles qu'en URSS, aux Etats-Unis au Musée International des Arts du 20ème siècle ou encore en France, aux Arts Sans Frontière à la Maison de l'UNESCO. Raparivo a également contribué au développement de l'art plastique à Madagascar. Il a été Président du Comité National des Arts Plastiques à Madagascar et Président-Fondateur de l'Union Nationale des Artistes Plasticiens de Madagascar.

Le Président Hery Rajaonarimampianina a chaleureusement remercié l'artiste Raparivo pour sa carrière, pour avoir si bien mis en valeur la culture malgache et les paysages du pays. Mais aussi d'avoir porter haut et loin le drapeau malgache à travers ses tableaux. « Votre art restera dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de contempler et d'apprécier vos œuvres » s'adresse le Chef de l'Etat à Raparivo. C'est très ému que l'artiste remercie le geste que le Gouvernement Malgache lui accorde. Et ce fût avec beaucoup de modestie et d'humilité qu'il a répondu : « Tout ceci et tout ce que j'ai accompli, ce n'est pas uniquement pour moi, c'est pour nous tous, c'est pour notre Pays ».

Au Ministre de la Culture et de la Protection du Patrimoine, le Président Hery Rajaonarimampianina demande de rebâtir et d'entretenir les Musées Nationaux, pour que toutes les œuvres des artistes Malgaches soit perpétuellement exposées et mis à l'honneur pour ainsi réaffirmer la culture et l'identité de l'art malgache.

Après la décoration de Raparivo et la visite de ses tableaux exposé, le Président Hery Rajaonarimampianina a effectué une brève visite des locaux de l'Alliance Française d'Antananarivo qui a accueilli cette exposition. Exposition qui s'est ouverte le 23 aôut dernier et qui ne s'achèvera que le 9 septembre prochain.

