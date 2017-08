Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 31/08/2017

Un nouveau front de l’opposition au Togo

Des milliers de Togolais ont manifesté le 19 août dernier, dans plusieurs localités du pays, pour réclamer la mise en œuvre de réformes politiques sans cesse reportées. Une massive démonstration de force populaire, à l’appel du Parti national panafricain (PNP) dirigé par Tikpi Salifou Atchadam, une figure jusqu’ici peu connue sur la scène politique togolaise. Bilan de cette manifestation : 2 morts et des dizaines d’arrestations. Quelques jours plus tard, les militants de l’Union pour la République (UNIR, parti au pouvoir) ont, à leur tour organisé une gigantesque marche de soutien au régime. Alors qu’un collectif de partis de l’opposition annonce de nouvelles manifestations, le Parti national panafricain de Tikpi Salifou Atchadam apparaît comme une force politique émergente, face à l’essoufflement des mouvements traditionnels de l’opposition. Le PNP peut-il remporter les batailles perdues ou abandonnées par les anciens partis de l’opposition ?

Invités :

Brigitte Ameganvi, Membre de Synergie-Togo et de la campagne "Tournons la page"

Gilbert Bawara, Ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative

Au téléphone depuis les Pays-Bas,

Gbati Zoumaro, Secrétaire national et délégué à la diaspora de l’Alliance nationale pour le Changement (ANC)

Ouro Djikpa Tchatikpi, Conseiller du président national du PNP (Parti national panafricain)