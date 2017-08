31 août 2017

Un an après : le Gabon mérite une transition démocratique

A l’occasion de l’anniversaire des élections présidentielles au Gabon, le président de la délégation du Parlement européen au sein de la Mission d’Observation électorale, Jo LEINEN (S&D, DE) a déclaré :

« Il y a un an, l’attaque du quartier général de Jean Ping à Libreville par les autorités gabonaises s’est soldée par des dizaines de blessés, de morts et de disparus. Outre l’hommage aux victimes de la répression sanglante, cette triste date anniversaire marque l’occasion de souligner que la transition démocratique du pouvoir au Gabon n’a toujours pas eu lieu ».

« L’enquête indépendante actuellement menée par la Cour pénale internationale est un pas en avant mais doit être accompagnée par des prises de position et des actions plus fermes de la part de l’Union européenne et de ses États membres. J’appelle Madame Mogherini et les États membres, en particulier la France, à prendre des mesures spécifiques. Il faut envisager des sanctions à l’encontre des responsables de la crise au Gabon », a souligné Jo LEINEN.

Distribué par APO pour European Parliament.