Journaliste, animatrice, écrivaine , scénariste... Fatou Biramah enchaîne les rôles, les casquettes et reste fidèle à elle-même. Dans ses chroniques elle livre ses Pensées jours après jours, sans tabou, ni censure, sans aucune limite... "Les Pensées de Fatou Biramah" ; c’est tous les jours à 10h20 dans "Ambiance Africa" sur Africa N°1.

Les pensées de Fatou Biramah - 31/08/2017

Barber Shop Château d’Eau, la nouvelle de Canal Plus à partir de lundi 4 septembre à 20h15. On a testé, on a bien kiffé.