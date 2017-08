30 août 2017

L’Ambassade des États-Unis annonce l’arrivée du nouveau Chargé d’Affaires, Madame Katherine Brucker

L’Ambassade des États-Unis a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Madame Katherine Brucker qui a pris fonction en tant que Chargé d’Affaires le 28 août 2017. Brucker prend le poste précédemment occupé par Monsieur Andrew Haviland, qui a travaillé trois années durant en Côte d’Ivoire. Ayant terminé sa mission avec brio en tant que dirigeant de l’Ambassade des États-Unis à Abidjan, Monsieur Haviland est affecté à Paris, France où il sera le Premier Conseiller de la Mission des États-Unis à l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE).

Le Chargé d’Affaires Brucker cumule plus de vingt ans d’expérience en diplomatie, ayant occupé plus récemment les fonctions de Chargé d’Affaires et de Première Conseillère à l’Ambassade des États-Unis à Libreville, Gabon. En tant que diplomate de carrière de haut rang, Madame Brucker s’appuie sur une expérience bilatérale et multilatérale variée, et est en bonne position pour diriger la Mission des États-Unis en Côte d’Ivoire. Notamment, les vastes connaissances Madame Brucker en matière de questions économiques et sécuritaires sont étroitement liées aux objectifs clés de l’ambassade.

Madame Brucker a servi au sein de la Mission des États-Unis à l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) à Vienne, Autriche avec un accent sur la bonne gouvernance, la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme. Après Vienne, Madame Brucker a travaillé comme chef de la section politique et économique de l’Ambassade des États-Unis à Yaoundé, Cameroun, où elle a géré les programmes d’aide étrangère des États-Unis et fait activement la promotion du commerce bilatéral et des investissements.

Madame Brucker travaillera à l’Ambassade des États-Unis en tant que Chargé d’Affaires jusqu’à la nomination et la confirmation d’un ambassadeur. Sous la direction dynamique du Chargé d’Affaires Brucker, l’Ambassade des États-Unis se réjouit de continuer à travailler avec les ivoiriens afin de promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance, créer des opportunités pour une croissance économique inclusive, renforcer le secteur de la santé et soutenir la réforme du secteur de la sécurité.

