Le Grand Débat - 30/08/2017

Le mystère du « Grand pardon » en Côte d’Ivoire

En juillet dernier, Guillaume Soro, Président de l’assemblée nationale de Côte d’Ivoire, publiait un étrange communiqué, invitant certains de ses compatriotes non identifiés à « faire preuve de pondération, d’humilité et de grandeur ». Plus surprenant, Guillaume Soro annonçait son intention de demander pardon aux Ivoiriens, y compris le président Alassane Ouattara, et même Laurent Gbagbo. Cette annonce de Guillaume Soro aura suffi à installer le mot « pardon » au cœur du débat politique en Côte d’Ivoire, amenant certains partisans du pouvoir ivoirien à réactiver la promotion d’une réconciliation nationale inachevée. Comment expliquer cette soudaine inclinaison au repentir de Guillaume Soro ? De quelle stratégie politicienne cet élan du pardon est-il le signal ? Le mystère du pardon est-il l’acte fondateur de la compétition en vue de la présidentielle de 2020 ?

Invités :

Franklin Nyamsi, Professeur Agrégé de Philosophie. Conseiller de Guillaume Soro (Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire)

Zohi Bawa, Président fondateur du CILTRA (Comité International de Lutte contre le Tribalisme et le Racisme)

Vincent Gnizako, Représentant du Rassemblement des Républicains (RDR)

Georges Aka, Représentant pour la France et le Luxembourg du Front populaire ivoirien (FPI, Opposition)

Yacouba Doumbia, Président du MIDH (Mouvement ivoirien pour les droits de l’Homme)