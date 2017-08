Aïssa Thiam vous plonge au cœur des hauts lieux culturels de l’Afrique à Paris... Deux heures de détente au rythme d’une programmation musicale riche et mélodieuse ! Entre les tubes de l’histoire des musiques africaines, les classiques qui ont inspiré les plus jeunes, les découvertes de talents en éclosion, et les coups de cœur, Ambiance Africa c’est tous les événements en lien avec le continent premier qui se déroulent autour de Paris : concerts, mode, théatre, expositions, débats, conférences.

Animatrice depuis quelques années sur une radio tropicale de la bande FM francilienne. Aissa est une passionnée de la radio et du contact humain. Amoureuse des médias, cette jeune femme dynamique et souriante se fait plaisir tous les matins à partager sa joie de vivre à travers l’émission "Ambiance Africa".

DEBOUT LES CITOYENS - 30/08/17

Sékou Magassa secrétaire général de l’association AVS association village de Séroumé, un village de 3 mille 500 habitants dans la région de KAYES au MALI .

L’AVS aide au développement du village de SEROUME en initiant ou en soutenant seule ou avec des partenaires des projets dans divers domaines : éducation , santé , environnement , agriculture , l’élevage et le désenclavement . Elle travaille avec différents partenaires locaux et la société civile du village (école , dispensaire , pharmacie , banque de céréales , mosquée , apport de fournitures scolaires etc ...)

Et en France l’association travaille essentiellement au maintien et au renforcement de la solidarité entre les ressortissants . Elle travaille également dans le domaine de l’intégration et de la citoyenneté afin de faciliter leur séjour

ASSOCIATION VILLAGE DE SEROUME

C/MAGASSA DIOUGOUDOU

60 RUE MYRHA 75018 PARIS

Magassa@hotmail.com