Le Grand Débat - 29/08/2017

Un an de crise postélectorale au Gabon



Le 31 août 2016, le Gabon basculait dans une crise postélectorale, consécutive à l’élection présidentielle, et l’annonce contestée de la victoire d’Ali Bongo, aux dépens de son rival Jean Ping. Le pays allait connaître, plusieurs jours durant, une vague de manifestations sévèrement réprimées par les forces de sécurité. Cet épisode postélectoral, marqué par diverses formes de violences et d’exactions, restera dans les annales gabonaises comme le plus meurtrier que le pays ait connu. Un an après, cette persistante question : comment restaurer une situation sociale et politique ordinaire dans ce pays toujours divisé entre les partisans du pouvoir, et ceux qui continuent de réclamer la vérité des urnes, en rejetant les résultats proclamés de la présidentielle d’août 2016 ?

Invités :

Laurence Ndong, Membre de l’association "Tournons le page ». Milite pour l’alternance en Afrique, Auteur de « Gabon, pourquoi j’accuse..." aux éditions L’Harmattan

Charles Mba, Ancien ministre. Membre de l’Union nationale (Opposition)

Sylvanel Kiki, Porte-parole de la fédération PDG (Parti démocratique gabonais) de France. Délégué régional Île-de-France

Fred Maïssa, Secrétaire fédéral du PDG (Parti démocratique gabonais) en France

David Zang Mengue, Journaliste, Directeur de la publication de Forever Magazine