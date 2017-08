Aïssa Thiam vous plonge au cœur des hauts lieux culturels de l’Afrique à Paris... Deux heures de détente au rythme d’une programmation musicale riche et mélodieuse ! Entre les tubes de l’histoire des musiques africaines, les classiques qui ont inspiré les plus jeunes, les découvertes de talents en éclosion, et les coups de cœur, Ambiance Africa c’est tous les événements en lien avec le continent premier qui se déroulent autour de Paris : concerts, mode, théatre, expositions, débats, conférences.

Animatrice depuis quelques années sur une radio tropicale de la bande FM francilienne. Aissa est une passionnée de la radio et du contact humain. Amoureuse des médias, cette jeune femme dynamique et souriante se fait plaisir tous les matins à partager sa joie de vivre à travers l’émission "Ambiance Africa".

AMBIANCE AFRICA - 28/08/17

Avec Mbagnick Diop prédisent du MEDS qui organise 04 Novembre 2017 à Paris, un événement qui mettra en lumière le dynamisme et le rayonnement du continent africain au Méridien Etoile Porte Maillot.

Placées sous la présidence effective de plusieurs Chefs d’Etat Africains et du Président de l’UEMOA, les distinctions des « African Leadership Awards » seront remises au cours d’un dîner de gala animé par de grands artistes africains de renommée internationale avec la participation de personnalités de dimension planétaire.

Avant-gardiste, panafricaniste, expert des rencontres au sommet, le Groupe promo Consulting a toujours su promouvoir l’excellence africaine dans le continent, et vous donne rendez-vous à cet événement exceptionnel pour célébrer et fédérer les talents et personnalités de la diaspora africaine à Paris.

