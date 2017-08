28 août 2017

La Délégation de l’Union européenne en Guinée lance un concours en direction de jeunes journalistes guinéens

Le 5ème Sommet Afrique – Union européenne se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les 29 et 30 novembre 2017 sur le thème « Investir dans la jeunesse ». A cette occasion, et dans le cadre de sa stratégie de communication 2017, la Délégation de l'Union européenne en Guinée (DUE) lance un concours à l'intention des journalistes portant sur le partenariat Afrique – Union européenne.

Le Concours s’adresse aux journalistes guinéens régulièrement employés, ou freelances, âgés de 18 à 35 ans. Il porte sur le thème : « nouvel élan du partenariat Afrique – Union européenne : contributions et attentes de la jeunesse guinéenne » et vise à récompenser quatre journalistes issus d’autant de catégories de médias.

Les journalistes intéressés sont invités à produire un contenu en lien avec le thème susmentionné et de le diffuser sur un média national ou international entre la date de lancement du concours (28/08/2017) et le 15 octobre 2017 . Le format et la longueur de l’élément proposé sont libres.

Un jury composé de cinq personnes, dont un/e doyen/ne de la presse guinéenne, un/e jeune journaliste (18 – 35 ans), un/e responsable de communication d’un Etat membre de l’UE accrédité en Guinée, un membre du personnel de la Délégation de l’UE et un/e correspondant/e d’un média international basé/e à Conakry, désignera les lauréats.

Quatre journalistes issus de quatre catégories de médias seront primés : radio (1), télévision (1), presse écrite (1) et presse en ligne (1). Chacun d’eux gagne un billet d’avion et une accréditation pour se rendre à Abidjan, pour un séjour de trois jours, afin de couvrir les travaux du Sommet Afrique – Union européenne des 29 et 30 novembre. Les frais de séjour (nourriture et hébergement) seront également pris en charge. Enfin, chaque lauréat gagne un Smartphone d’une valeur de cinq millions GNF et un lot de gadgets estampillés « UE ».

Pour tout savoir sur les conditions de participation et d’autres informations importantes sur le déroulement, il est impératif de lire le règlement du Concours téléchargeable sur le site web de la Délégation de l’Union européenne à cette adresse : http://eeas.europa.eu/delegations/guinea_fr.

Des copies papiers du règlement peuvent également être retirées sans frais au siège de la Délégation, à Coléyah, aux heures légales d’ouverture.

Bonne chance à toutes et à tous.

