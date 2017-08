28 août 2017

Deux Marocaines meurent dans une bousculade au poste-frontière de Ceuta

La frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta, le 5 mars 2014 ©AFP



Rabat (AFP)

Deux Marocaines, porteuses de marchandises, sont mortes lundi dans une bousculade au poste-frontière entre le Maroc et l’enclave espagnole de Ceuta, a-t-on appris de sources concordantes.

Les deux femmes, âgées de 34 ans et 45 ans, ont été grièvement blessées après avoir été piétinées dans cette bousculade lundi matin au poste frontière Tarajal 2, a indiqué à l’AFP Mohamed Benaïssa, le président l’Observatoire du Nord des droits de l’Homme (ONDH), une ONG active dans cette région du Maroc.

Elles ont été transportées à l’hôpital Hassan II dans la ville voisine de Fnid’q où elles ont succombé à leurs blessures, a ajouté cette source.

"Cela porte à quatre le nombre de personnes décédées depuis l’ouverture de ce poste-frontière début 2017", a regretté M. Benaïssa.

L’ONDH a également fait état de quatre autres femmes blessées dans cet incident.

L’agence de presse officielle marocaine MAP, qui a confirmé ce bilan, a souligné que l’une des blessées était dans un état critique.

Toutes les victimes sont des "femmes-mulets", un terme employé pour désigner des Marocaines qui transportent sur leur dos des marchandises entre la ville de Fnid’q et l’enclave espagnole de Ceuta.

Les "femmes-mulets", qui portent parfois sur leur dos jusqu’à 70 kilos de marchandises diverses, font plusieurs allers-retours dans la journée.Des associations de défense des droits de l’Homme s’émeuvent régulièrement de leur sort, dénonçant leur situation "humiliante et dégradante".

Les autorités de Ceuta avaient rénové fin février l’ancien poste-frontière, notamment pour améliorer les conditions de travail des porteurs de marchandises.

Elles avaient également annoncé un renforcement des mesures de contrôle, notamment le poids et les dimensions des colis portés par les travailleuses journalières, et l’établissement d’un quota maximum de 4.000 porteurs par jour.

Ces mesures n’ont cependant pas réglé le problème et l’ouverture du nouveau point de passage a été marquée par de nombreuses bousculades, nécessitant à plusieurs reprises l’intervention musclée des forces de l’ordre.

Le poste-frontière a par ailleurs été fermé une semaine en août quand les agents espagnols chargés du contrôle des marchandises ont été réaffectés au contrôle de la clôture entre le Maroc et l’enclave espagnole face à la pression accrue de migrants tentant de rejoindre l’Europe.

Les enclaves espagnoles de Melilla et Ceuta, dans le nord du Maroc, sont les seules frontières terrestres entre l’Afrique et l’Europe et des accès privilégiés pour l’immigration clandestine africaine.