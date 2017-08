Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 28/08/2017

France : Ombres et lumières de la présidence Macron

_

La rentrée s’annonce chaude pour le Président Emmanuel Macron et son gouvernement. Quelles seront les capacités de négociation de ce dernier face aux premiers mouvements sociaux du quinquennat ? Comment expliquer l’érosion de la côte de popularité du nouveau locataire de l’Elysée, quatre mois seulement après son élection ? La semaine dernière, lors d’une tournée en Europe de l’est, le plus jeune président de la 5e République, parlant de ses futures réformes, reconnaissait lui-même que « les Français ont fait le choix un peu fou d’un mouvement politique nouveau, d’une personnalité politique qui n’existait pas dans leur quotidien depuis longtemps »… De quoi Macron est-il le nom ? De quelle idéologie politique est-il l’incarnation ? Vers quels horizons les « marcheurs de la République » veulent-ils mener la France et ses citoyens ? Autant de questions que se posent les Français sur une présidence énigmatique, et sur le sens d’une politique encore indéchiffrable. Tentatives de réponses dans ce Grand Débat.

_

Invités :

Laura Slimani, Conseillère municipale PS à Rouen. Ancienne Porte-parole du Benoît Hamon (candidat du PS à la présidentielle 2017)

Jean-François Mbaye, Député LREM de la 2ème circonscription du Val-De-Marne

Philippe Juraver, Ancien porte-parole national de Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise. Secrétaire national du Parti de Gauche pour les entreprises et luttes sociales

(Special Guest) Stéphanie Villers, Chef économiste pour le groupe Humanis