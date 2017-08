28 août 2017

Le Président Hery Rajaonariampianina à l’église luthérienne de Farihimena : travailler ensemble pour la nation

L’Eglise FLM de Farihimena a tenu sa 71ème réunion annuelle conduite par le président de l’Eglise Luthérienne Malagasy, le Docteur Pasteur Rakotonirina David, ce samedi 26 août 2017. Le Président Hery Rajaonarimampianina, invité à ce grand rassemblement, ainsi que ses proches collaborateurs, ont assisté au culte suivi du sacrement de 145 fidèles de l’église.

C’est la seconde fois que le Chef d’Etat assiste à la réunion annuelle de l’église de Farihimena qui est l’une des 4 grandes églises luthérienne à Madagascar avec celles d’Ankaramalaza, Soatanàna et Manolotrony. Les constructions de ces églises correspondent toutes à un pan de le l’Histoire de Madagascar, celle de Farihimena fut achevée en 1947, marquée par l’insurrection malgache pour son indépendance. Durant son allocution, le Président de la République a ainsi déclaré que la lutte continue toujours et qu’il a incombe à chacun de lutter contre la pauvreté, la corruption, les violences de toutes sortes et que l’église ne devrait pas être utilisée comme un théâtre politique. Il a également soutenu que son travaille et ses devoirs présidentielles sont indissociables de sa foi chrétienne et ceci, en réponse aux détracteurs au sujet des évènements religieux auxquels il a prit part. « Nous avons un devoir envers notre nation. Chacun devrait se poser des questions sur ses propres actions, sur ce qu’il fait pour la société ou comment chacun devrait servir sa patrie avant de juger les actions d’autrui » a-t-il déclaré. Le Président Rajaonarimampianina a alors réitéré son message à tous les chrétiens, de témoigner de leur foi au quotidien et, surtout, dans la participation au développement de la patrie.

Quant aux doléances des fidèles au sujet de la réparation de la route menant à Farihimena et les divers travaux de réhabilitations des infrastructure de l’église, le Président de la République a soutenu que ses promesses de l’an dernier tiennent toujours et que des efforts sont déjà menées en amont pour les réaliser. Par aileurs, d’ici l’année prochaine au plus tard, les fidèles de Farihimena auront accès à l’eau potable.

Le Président Hery Rajaonarimampianina a également offert de remettre à neuf les véhicules de l’église de Farihimena, de doter le dispensaire de matériels médicaux ainsi qu’une contribution de 10 millions d’Ariary pour la construction d’une maison pour le pasteur de l’église de Farihimena. De plus, une étude est en cours au sein du ministère de l’agriculture et de l’élevage pour faire de Farihimena un projet pilote pour contribuer au développement de la production local de légumineuse.

L’église Luthérienne Malagasy célébrera ses 150 ans ainsi que le 500ème année de la réformation le 29 Octobre prochain à Betafo.

