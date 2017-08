25 août 2017

L’Ambassade des Etats-Unis encourage les jeunes filles à choisir les matières scientifiques

Le fait qu’il est rare de trouver des femmes qui exercent dans le domaine de la Science, la Technologie, l’Ingénierie et les Mathématiques (STEM) constitue un frein à la croissance économique partout, notamment en Côte d’Ivoire.

Tel est le message que le Chargé d’Affaires de l’Ambassade des Etats-Unis, Monsieur Andrew Haviland, a délivré lors de la clôture du STEM camp qui a rassemblé des jeunes filles venues de toutes les régions du pays autour du thème : « Bright Girls, Bright Futures ». Ce camp a été organisé en partenariat avec l’Université Internationale de Grand-Bassam (IUGB) et le Ministère de l’Education Nationale du 21 au 24 août 2017.

« Comme les études le démontrent, le meilleur moyen pour un pays de libérer son potentiel est d’investir dans les femmes et les filles. Ce projet est une manière d’atteindre à ce but, » a déclaré Monsieur Haviland.

Ce camp gratuit, le seul à être organisé en Côte d’Ivoire, a rassemblé une quarantaine de jeunes filles dont 30 élèves et 10 étudiantes qui ont été sélectionnées après des tests dans les American Corners à travers le pays pour donner une chance à tout le monde.

Lors des exercices pratiques, les étudiantes ont fabriqué des robots capables de parler et de marcher. A partir des matières premières, elles ont fabriqué de l’eau de javel et ont mis en place des solutions pour résoudre des problèmes mathématiques à partir des applications mondialement connues. A travers ce camp, l’Ambassade des Etats-Unis veut aider à créer au sein des établissements scolaires des clubs STEM pour encourager les jeunes filles à opter pour des carrières scientifiques et technologiques.

Cette année, l’Ambassade des Etats-Unis a décidé de mettre en place un élément de mentorat en invitant une douzaine de femmes professionnelles qui ont travaillé avec les jeunes filles afin de les motiver à réussir dans les programmes et carrières liés à la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques.

Afin de permettre aux jeunes filles de développer l’acquisition de compétences professionnelles, l’Ambassade des Etats-Unis a conçu un STEM Center et un petit laboratoire au sein du Centre de Documentation et d’Information (CDI) leur permettant de développer une culture scientifique et technologique.

Distribué par APO pour Embassy of the United States of America in Abidjan, Côte d’Ivoire.