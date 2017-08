21 août 2017

L’Ambassade des États-Unis signe un protocole d’accord de trois ans pour l’espace américain à Koudougou

Le Directeur des Affaires Publiques Ken Reiman a rencontré le Professeur Nicolas Barro, Président de l’Université Norbert Zongo, pour signer un protocole d’accord de trois ans concernant l’espace Américain à Koudougou. Cette année, l’espace a fourni 138 programmes sur la culture américaine, la langue anglaise et les possibilités d’études à plus de 20 000 visiteurs. Nous sommes impatients de continuer notre collaboration afin d’élargir l’espace et organiser des ateliers et des formations sur l’entrepreneuriat féminin, le leadership et l’engagement civique. L’espace sert un public cible important et fait avancer l’un des principaux objectifs stratégiques de la Mission : promouvoir une croissance économique équitable et un développement social au Burkina Faso.

