21 août 2017

Demande de couverture : ceremonie de cloture du projet USAID/ YAAJEENDE

L'Ambassade des Etats-Unis à Dakar vous invite à la cérémonie de clôture du projet de l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) pour le Développement Agricole et Nutritionnel pour la Sécurité Alimentaire au Sénégal, USAID/Yaajeende, le mardi 22 août 2017, à partir de 9h30, à l’Hôtel Ngor Diarama de Dakar. La cérémonie sera présidée par Mme Martina Boustani, Premier Conseiller de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Sénégal.

Cette cérémonie sera l’occasion de partager les réalisations phares, impacts, bonnes pratiques et leçons apprises pendant ces sept dernières années de mise en œuvre des activités du projet qui ont directement touché 101 000 ménages ruraux, soit plus de 1 000 000 personnes.

Soutenant les efforts du gouvernement sénégalais dans la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la sécurité alimentaire, USAID/Yaajeende a abordé le problème par le biais de quatre piliers de la sécurité alimentaire notamment la disponibilité, l’accessibilité, l’utilisation et la gouvernance des ressources alimentaires à travers l’intégration de l’agriculture, l’agrobusiness, l’élevage et la nutrition.

USAID/Yaajeende, qui veut dire « abondance, prospérité » en pulaar, est intervenu dans 49 communes et 790 villages des régions de Tambacounda, Kédougou, Kolda et Matam – avec un financement total de 50 millions de dollars US, soit 25 milliards FCFA (US$1 = 500 FCFA)

En termes d’impacts, USAID/Yaajeende a contribué, entre autres, à :

améliorer et diversifier la production agricole dans ses zones d’intervention avec plus de 60 000 tonnes de céréales et 39 500 tonnes de légumes et fruits produits.

accroître les revenus des ménages et communautés avec plus 29 980 animaux placés dans plus de 9970 familles et plus de 13 milliards FCFA de ventes réalisées par les producteurs (légumes, céréales et autres produits).

faire émerger un secteur privé local facilitant l’accès des ménages et producteurs aux informations, services, produits agricoles et nutritionnels avec plus de 3,2 milliards FCFA de chiffre d’affaires à ce jour.

améliorer le statut nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et des femmes en âge de reproduction avec 80% des ménages qui ont accès à une alimentation diversifiée et riche en micronutriments (+1200 tonnes de céréales bio-fortifiées produites et consommées).

La presse est cordialement invitée à couvrir cet évènement. La mise en place est prévue à 9h30.

Pour confirmer votre participation ou pour avoir de plus amples informations, veuillez contacter Thomas Yocum à tyocum@usaid.gov ou au 77 819 9371 (anglais) et Aissa Dabo à adabo@usaid.gov ou au 78 637 19 53 (français).

Distribué par APO pour Ambassade des Etats-Unis au Senegal.