21 août 2017

CHAN 2018 : et de 15 avec le Burkina Faso !

La Namibie et le Burkina Faso ont surpris respectivement les Comores et le Ghana dimanche pour valider leur billet pour la phase finale du CHAN 2018, l’équivalent de la CAN pour les joueurs locaux. En attendant Guinée-Sénégal mardi, 15 des 16 qualifiés sont désormais connus !

