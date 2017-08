19 août 2017

CHAN 2018 : Mali et Cameroun pour confirmer, CIV et RDC en danger

Une bonne partie des matchs retour du dernier tour des éliminatoires du CHAN 2018, l’équivalent de la CAN pour les joueurs locaux, a lieu ce samedi. Si le Mali et le Cameroun n’auront qu’à confirmer leur bon résultat de l’aller, la partie s’annonce plus difficile pour la RD Congo et surtout la Côte d’Ivoire.

