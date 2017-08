18 août 2017

Glissements de terrain en Sierra Leone : la Suisse débloque 400'000 francs

En Sierra Leone, les glissements de terrain ont enseveli de nombreuses habitations de la capitale Freetown. La Suisse débloque 400'000 francs pour appuyer les opérations d’assistance et lutter contre la propagation de maladies comme le choléra.

Les autorités en Sierra Leone ont décrété l’état d’urgence après les inondations et les glissements de terrain qui ont ravagé plusieurs quartiers de la capitale Freetown. De nombreuses personnes ont perdu la vie et des centaines d’autres sont encore portées disparues. Plusieurs milliers d’habitants sont sans abris. Les autorités du pays coordonnent les opérations de secours, appuyées par la présence d’un grand nombre d’organisations nationales et internationales.

L’Aide humanitaire de la Confédération a décidé de débloquer 400'000 francs pour soutenir les activités de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge sierra-léonaise. L’objectif est d’assister les survivants qui ont tout perdu en leur offrant des abris et des produits de première nécessité (kits d’hygiène, kits de soins primaires). Il s’agit aussi de les protéger des maladies comme le choléra en prenant les mesures nécessaires dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de la santé. La situation est, en effet, propice à la transmission de maladie.

