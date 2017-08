18 août 2017

Burundi : un mort et 29 blessés par grenades dans deux bars de la capitale

Patrouille de police à Bujumbura, le 12 avril 2016 ©AFP



Nairobi (AFP)

Au moins une personne a été tuée et 29 blessées jeudi soir au Burundi par l’explosion de grenades dans deux bars à vin d’un quartier populaire du centre de la capitale Bujumbura, a-t-on appris vendredi de source policière.

Les deux grenades ont explosé quasi simultanément dans les deux bars, très fréquentés en début de soirée et situés dans des rues différentes."A 20H00 (18H00 GMT), jet de deux grenades dans deux bars de vin de banane" dans le quartier de Buyenzi, a annoncé sur Twitter le porte-parole de la police burundaise, Pierre Nkurikiye.

La première explosion dans un bar de la 21e avenue a fait un mort et 12 blessés, tandis que la deuxième, dans un bar de la 29e avenue, a fait 17 blessés, selon M. Nkurikiye.

Le Burundi est régulièrement le théâtre d’attaques à la grenade depuis de nombreuses années.

Mais celles-ci se sont multipliées avec la grave crise politique émaillée de violences que vit ce pays depuis la candidature en avril 2015 du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat controversé et sa réélection en juillet de la même année.Pouvoir et opposition se rejettent la responsabilité de ces crimes qui ne sont jamais revendiqués.

Les violences ayant accompagné cette crise politique ont déjà fait de 500 à 2.000 morts, selon les sources (ONU et ONG), des centaines de cas de disparition forcée et de torture, et ont poussé à l’exil plus de 400.000 Burundais.