18 août 2017

Africa Oil Week 2017 annonce un programme dynamique, tourné vers l’avenir

ITE (www.ITE-Exhibitions.com), organisateur des principaux événements internationaux sur le pétrole et le gaz, est heureux d'annoncer les détails du programme de la 24ème Africa Oil Week, la conférence mondiale la plus ancienne sur le pétrole et le gaz sur le continent africain, qui se tiendra à Cape Town, en Afrique du Sud, du 23 au 27 octobre.

La 24ème Africa Oil Week (www.Africa-OilWeek.com) intègre le 17ème Africa Independents Forum (23 oct.), le 24ème Africa Upstream (24-27 oct.), le 5ème Africa Local Content Forum (23 oct.) et la 5ème séance du Young Professionals in Oil, Gas & Energy (26 oct.).

Reconnu dans le monde entier comme l'événement principal de l'industrie pétrolière en Afrique, Africa Oil Week (www.Africa-OilWeek.com) offre tous les ans un programme riche en contenu qui encourage le débat et la discussion, tout en facilitant la mise en réseau et la négociation. L'édition de cette année annonce cinq jours d'idées cruciales sur l'évolution du secteur de l'industrie pétrolière et gazière en amont, ainsi que des stratégies et des solutions innovantes des leaders de l'industrie privé et publique.

Le programme 2017 (www.Africa-OilWeek.com/Conference/Conference-Programme) est conçu autour de solutions pour adapter les modèles économiques aux exigences de l'évolution de l'industrie. Les délégués peuvent participer à plus de 20 sessions dynamiques et tournés vers l’avenir, animées par environ 160 intervenants de haut niveau (www.Africa-OilWeek.com/Conference/Speaker-List), sur les impératifs d'efficacité, des enjeux environnementaux, l'accord OPEP historique et des modèles économiques plus léger ainsi que les défis nouveaux en eau profonde, les tendances numériques, le paysage RH et plus encore.

Un tour de force de la part d’ITE cette année est la participation d'Alex Epstein (www.Africa-OilWeek.com/Conference/Speaker-List), fondateur et président du Center for Industrial Progress et auteur du best-seller du New York Times « The Moral Case for Fossil Fuels ». M. Epstein présentera son discours en faveur des énergies fossiles contre celui de Charlotte Aubin-Kalaidjian (www.GreenWishPartners.com/team), pionnière dans le domaine du développement et la mise en valeur des énergies renouvelables et co-fondatrice et PDG de GreenWish Partners, dans un débat intitulé « L'élimination progressive des énergies fossiles : un argument morale ».

Cet échange est sûr d'attirer un public record et les délégués ont intérêt à être là bien en avance pour s’assurer une place. Ce débat, qui sera sans doute très animé et très actuel, sera présidé par Didi Akinyelure, grand reporter du BBC Nigéria et vainqueur en 2016 du prix BBC World News Komla Dumor Award.

En plus de ces panels, tables rondes, conférences et débats de haut-niveau, le programme du 24ème Africa Oil Week compte 16 heures supplémentaires pour répondre à certaines nouveautés (www.Africa-OilWeek.com/About/What-s-new-for-2017) :

Panel Ministérielle : avec des ministres du pétrole et du gaz de la Guinée Équatoriale, Côte d'Ivoire, République du Congo et Namibie autour des facteurs d’attractivité pour les investisseurs et des operateurs.

Côte d'Ivoire Roadshow : axé sur l’exploration et production (E&P) et les opportunités d'attribution de licences sur le marché prometteur du pétrole et du gaz. Les investisseurs potentiels recevront des informations sur l'état d'avancement du pays directement de la part du ministre du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, du Chef de cabinet du ministère chargé du pétrole et des cadres supérieurs de Petroci, l’entreprise pétrolière publique de Côte d’Ivoire.

Panel Gouvernementale : réunissant plus de 30 haut-fonctionnaires de l'Etat du Nigeria, Gambie, Éthiopie et les Seychelles.

Young Professionals Roundtable discussions : donnent aux participants une opportunité de partager la connaissance de leurs pairs.

Ministère de l'Énergie des Etats Unis : LNG Handbook/LNG-to-Power, atelier « Comprendre le gaz naturel et les options GNL » sur la production d’électricité à partir de GNL.

Promotion Mali : attirer les investisseurs et mettre en avant l'exploration pétrolière du Mali.

AOW Science Seminars par AAPG, comprenant deux sessions de contenu technique, organisées sur trois jours, et axées sur les défis spécifiques présentés par l'activité E&P en Afrique.

Future Friday : une journée complète consacrée à la façon dont la technologie va changer l'avenir de l’activité E&P et le mix énergétique.

Questions et réponses interactives via la toute nouvelle application mobile AOW.

Africa Oil Week accueille plus de 1 250 acteurs de l'industrie du monde entier et comprendre une exposition industrielle de qualité et un réseautage cinq étoiles. Renforçant ces opportunités de réseautage sont le 80ème dîner du Club PetroAfricanus (www.Africa-OilWeek.com/PetroAfricanus-Club.aspx), organisé par Seplat Petroleum Development Company et ITE, le 24 octobre, le 9ème Déjeuner du Global Women Petroleum & Energy Club (www.Africa-OilWeek.com/Global-Women), le 25 octobre, organisé par Frontier Communications et sponsorisé par Noble Energy, ainsi que le Business Breakfast autour du thème « L’importance croissante de l'Afrique au sein de l'OPEP » le 26 octobre.

Tous les frais d'inscription (www.Africa-OilWeek.com/Delegate-Registration) comprennent l'accès au 17ème Africa Independents Forum et à la 24ème Africa Upstream Conférence et Exposition mais pas le 80ème Dîner du Club PetroAfricanus ni le 9ème Déjeuner du Global Women Petroleum & Energy Club, pour lesquels il faut réserver séparément. Les entreprises qui inscrivent trois participants ou plus bénéficient d'une remise supplémentaire de 10%.

Pour plus d'informations : www.Africa-OilWeek.com.

Distribué par APO pour Africa Oil Week.

Contacts presse :

Sonika Greyvenstein

Tél : +27 11 880 7052

Sonika.Greyvenstein@ITE-Events.com

Bureau de Londres : +44 207 596 5076