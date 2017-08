18 août 2017

Didier Reynders se réjouit du retour des trois Belges bloqués au Maroc

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Didier Reynders se réjouit d'apprendre que les trois personnes qui étaient bloquées au Maroc à la suite d'un incident dans un hôtel, aient pu regagner la Belgique et rejoindre leur famille.



Les Affaires Etrangères ont, dès le départ, apporté assistance consulaire et soutien aux intéressés, facilitant notamment l'accès à un avocat, à travers la mobilisation du consulat honoraire d'Agadir et le consulat général de carrière Casablanca. Le Ministre est satisfait d'apprendre qu'un accord ait pu être trouvé afin de permettre aux trois Belges de rentrer chez eux, en accord avec les autorités et en conformité avec les lois locales.

