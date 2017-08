17 août 2017

Madagascar - Australie : Présentation des lettres de créance de la nouvelle ambassadrice australienne

Le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, a reçu les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice de l'Australie à Madagascar, Son Excellence Madame Jenny Dee, ce 17 août, au Palais d'État d’Iavoloha. Elle succède ainsi à Madame Susan Coles.

Pour la nouvelle ambassadrice, les priorités seront le renforcement de la coopération entre l'Australie et Madagascar dans les domaines extractifs, de l'autonomisation des femmes, et de l'égalité des genres. L'Australie veut également explorer les opportunités de coopération au niveau de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, de la recherche et de l'innovation, les compétences et expertises australiennes étant idoines pour faire face aux besoins croissants de Madagascar. L'innovation et la recherche sont des priorités dans l'agenda du Gouvernement Australien et des institutions australiennes comme le Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), qui cherchent à développer des partenariats particulièrement dans les domaines de l'économie bleue et des initiatives du carbone bleu.

Les liens d'amitié se sont renforcés lors de la visite de la Ministre australienne des Affaires Étrangères Me. Julie Bishop, en 2014, et de la première cérémonie commémorant la journée d'ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps - Corps de l'Armée d'Australie et de la Nouvelle Zélande) qui a eu lieu à Antsiranana en avril 2017, avec la présence du Président malagasy Hery Rajaonarimampianina. Le programme de bourse du Gouvernement australien, l'Australia Awards, continue à soutenir le développement socio-économique durable de Madagascar, à travers le renforcement de capacités au niveau des secteurs clés de l'économie, tels que le secteur minier, l'agriculture et les politiques publiques. L'Australie est engagée à travailler étroitement avec les îles de l'Océan Indien sur la sécurité maritime, la croissance économique et le développement durable, ce, sous l'égide de l'Indian Océan Rim Association (IORA). A travers son programme d'aide directe (DAP), l'Ambassade australienne continue à soutenir les projets visant le développement dans différentes régions de Madagascar, en ciblant la réduction de la pauvreté, l'accès à l'eau potable, l'éducation, l'autonomisation des femmes et le développement rural.

Madame Jenny Dee est une diplomate de carrière au sein du Département Australien des Affaires Étrangères et du Commerce (DFAT). Elle a servi dans des missions australiennes à Jakarta et à Harare. Elle est titulaire d'un Master en Arts (Affaires Étrangères et Commerce) de l'Université de Monash, et d'un Bachelor of Business (Journalisme) de l'Université de Technologie de Queensland. Elle est mariée et mere de deux enfants.

Distribué par APO pour Présidence de la République de Madagascar.