17 août 2017

Sahara occidental : le Polisario satisfait de la nomination de Koehler comme envoyé de l’ONU

L'ancien président allemand Horst Koehler à Berlin le 22 mai 2008 ©AFP



Alger (AFP)

Le Front Polisario s’est dit jeudi "satisfait" de la nomination de l’ex-président allemand Horst Koehler comme nouvel émissaire de l’ONU pour le Sahara occidental, territoire contrôlé en grande partie par le Maroc, et dont ce mouvement réclame l’indépendance.

Dans un communiqué reçu par l’AFP, "le Front Polisario exprime sa disponibilité à coopérer avec le nouvel envoyé personnel du secrétaire général des Nations-unies pour le Sahara occidental et à l’aider pour le succès de la noble tâche qui lui est confiée afin de faire aboutir le processus de décolonisation du Sahara occidental".

Il rappelle le "droit inaliénable et imprescriptible du peuple sahraoui à l’autodétermination" et appelle la communauté internationale et le Conseil de sécurité à mettre "un terme à la paralysie que connaît le processus de paix au Sahara occidental depuis de nombreuses années".

Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental est passé en 1975 en grande partie sous contrôle du Maroc.Le Front Polisario, qui a proclamé une République arabe sahraouie démocratique (RASD), soutenue par Alger, contrôle environ un tiers du territoire sahraoui, le long des frontières algérienne et mauritanienne.

M. Koehler, 74 ans, formellement nommé dans la nuit de mercredi à jeudi, succède à l’Américain Dennis Ross qui a démissionné en avril après des années de tensions entre l’ONU et le Maroc à propos de ce territoire très disputé.

Le Conseil de sécurité a adopté en avril une résolution exhortant le Maroc et le Front Polisario à reprendre les négociations, dans l’impasse depuis 2012.

Rabat propose d’accorder l’autonomie à ce territoire mais le Front Polisario réclame un référendum d’indépendance organisé par l’ONU.