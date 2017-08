17 août 2017

Inauguration de la rénovation de la Centrale Thermique de Mandroseza

Le Président de la République Hery Rajaonarimampianina a procédé, ce mercredi 16 août, à l'inauguration de la rénovation de la Centrale Thermique de Mandroseza, en présence du Premier Ministre Mahafaly Olivier, du Président du Sénat Honoré Rakotomanana, du Président de l'Assemblée Nationale Jean Max Rakotomamonjy, du Ministre de l'Eau, de l'Énergie et des Hydrocarbures Lantoniaina Rasoloelison, de l'Ambassadeur des ÉtatsUnis Robert Yamate, accompagné de 6 membres du Congrès américain, et du Chief Exécutive de Symbion Power Paul Hinks. Fruit d'un partenariat public-privé entre l'État Malagasy, le Gouvernement Américain, la Jirama et surtout Symbion Power, la Centrale Thermique de Mandroseza produit ainsi actuellement 40 Mégawatts d'électricité, avec quatre générateurs de marque Wartsila produisant 10 MW chacun, et alimentés au fuel lourd. Pour le Président Rajaonarimampianina, il s'agit d'un grand défi pour l'amélioration et le développement du secteur de la production énergétique à Madagascar, notamment dans le domaine de la distribution d'électricité.

Pour rappel, cette Centrale Électrique de Mandroseza était toujours gérée par la Jirama, la compagnie nationale d'électricité de Madagascar, une fois ces générateurs installés en 2008. Après des pannes successifs, sa capacité de production a été réduite à seulement 2MW en 2015, d'où le déficit considérable dans la fourniture d'énergie à Antananarivo, notamment lors de la saison sèche où l'électricité produite par les centrales hydroélectriques n'est pas suffisante. Pour le Ministre de l'Eau, de l'Énergie et des Hydrocarbures Lantoniaina Rasoloelison, la rénovation de la Centrale Thermique de Mandroseza est extrêmement importante, car cette infrastructure va contribuer à l'amélioration du secteur de l'électricité destiné à la population. Il a ainsi souligné que, désormais, la Centrale n'utilisera plus du gasoil mais du fuel lourd, acheté à moins cher par la Jirama, afin de diminuer, sur le long terme, le prix du kilowatt/heure pour les usagers.

Le Président Rajaonarimampianina a par ailleurs fait savoir que les démarches et les efforts entrepris pour arriver à la rénovation de la Centrale n'étaient pas faciles. Le Gouvernement malagasy a eu la volonté ferme de réaliser de ce projet structurant, et Symbion Power a mis en œuvre la technologie et le savoir-faire nécessaire pour sa mise en place, notamment à travers l'utilisation des quatre générateurs Wartsila, une marque internationale de renom en termes de production d'énergie.

Le Chief Exécutive de Symbion, Paul Hinks, a souligné qu'il est très encourageant de voir le Gouvernement malagasy se concentrer sur l'utilisation du fuel lourd, moins coûteux, couplé à un système de distribution permettant de produire de l'électricité pour tout le pays, surtout que Madagascar possède ses propres ressources pétrolières à Tsimororo, déjà utilisées pour approvisionner la Centrale. Ce pétrole est donc moins coûteux que le fuel importé et sera un autre enjeu majeur pour l'économie du pays, a-t-il déclaré.

En remerciant Symbion Power et tous les partenaires ayant contribué à la réalisation de ce projet structurant, le Chef de l'État a réitéré que le Gouvernement va continuer à favoriser l’exploitation des sources d’énergies renouvelables afin que la population puisse bénéficier d'un tarif avantageux. L'objectif à atteindre dans les prochains mois est de pouvoir produire plus de 180MW pour la Capitale et ses environs, à travers d'autres infrastructures modernes et combinées avec l'exploitation des énergies renouvelables telles que le solaire et l'hydroélectrique, pour que les générations futures ne souffrent plus de problèmes énergétiques. A travers de telles actions, l'État s'attèle aussi à redresser la Jirama qui joue un rôle clé, tant au niveau social qu’économique.

