17 août 2017

Déclaration de Mme l'ambassadrice Haley suite aux attentats terroristes au Burkina Faso et au Mali

Nous condamnons fermement les récents attentats terroristes au Burkina Faso et au Mali. Nous adressons nos prières aux familles de toutes les victimes et de tous ceux qui ont été blessés dans cette violence insensée.

Au Mali, des terroristes ont tué un Casque bleu de l'ONU et plusieurs autres employés de la mission de maintien de la paix des Nations unies. S’attaquer à des civils innocents et à celles et ceux qui mettent leur vie en péril pour assurer la protection des gens est particulièrement honteux.

Nous prenons au sérieux ces menaces contre la paix et la sécurité dans la région et nous continuerons à soutenir les pays dans leurs efforts de lutte contre le terrorisme dans la région.

