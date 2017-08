16 août 2017

Le point d’interconnexion internet (IXP) Angonix, basé en Angola, est à présent l’un des trois premiers en Afrique

En seulement deux ans, Angonix (www.Angonix.net) - un point d'interconnexion Internet (IXP) basé à Luanda - a connu une croissance exponentielle jusqu’à devenir le troisième plus grand IXP en Afrique. Avec un pic de trafic à 10,8 Go/s (www.Angonix.net/about-angonix/statistics/) (enregistré en juillet 2017), Angonix est devenu une force compétitive en Angola et dans la région sub-saharienne.

Géré par Angola Cables (http://AngolaCables.co.ao), Angonix permet aux réseaux mondiaux et locaux, tels que les fournisseurs de service Internet (ISP) et les réseaux de diffusion du contenu (CDN), de s’interconnecter directement pour échanger le trafic Internet. Angonix compte actuellement 17 membres (www.Angonix.net/customers-partners/customers/), y compris des institutions financières leaders, des sociétés de câble et de satellite, des ISP, des opérateurs de téléphonie mobile et divers fournisseurs de services de communication opérant sur le continent. Un infographique interactif à propos d’Angonix est disponible ici (http://APO.af/iStTCm).

Darwin Costa, gestionnaire de projet chez Angonix, explique ce qui rend IXP unique. « Nous fournissons un point d’accès physique par lequel les principaux réseaux peuvent se connecter et échanger le trafic avec leur propres Numéros de système autonome (ASN). En tant qu’IXP neutre, Angonix permet au contenu d’être localisé à des coûts de livraison par octets fortement réduits et offre une meilleure efficacité de routage. Ses offres commerciales comprennent des ports d’appairage Ethernet d’1 Go et d'Ethernet de 10 Go, avec des vitesses de 1 000 Mbps et 10 000 Mbps respectivement. »

Fier de l’impact de l’organisation sur l’amélioration de l’accès Internet en Afrique, Costa ajoute : « Avec une suite d’atouts stratégiques de communication sur le continent, Angola Cables deviendra le seul porteur capable de relier directement les réseaux des Amériques et de l’Europe à la troisième plus grande plateforme de l’Afrique : Angonix. Les services d’appairage à distance seront bientôt lancés par lesquels Angonix sera disponible sur d’autres marchés. »

Il a ajouté que la croissance d’Angonix a dépassé même les prévisions les plus optimistes. « Notre croissance est une indication que le continent est fin prêt pour la croissance digitale. »

Distribué par APO pour Angola Cables.

Pour plus d'informations, contactez :

Andrew Fletcher Cole

Atmosphere Communications

Port. : +27 (0)79 483 3208

AndrewC@Atmosphere.co.za



À propos d’Angonix :

En activité depuis mars 2015, Angonix est le troisième plus grand point d’interconnexion Internet (IXP) en Afrique. Situé à Luanda, Angola, il fonctionne comme un pont entre le continent et le reste du monde en fournissant une plateforme Internet neutre pour interconnecter les réseaux mondiaux, les opérateurs réseaux, les fournisseurs de contenu et autres organisations avec leurs propres Numéros de système autonome. Pour plus d’informations, visitez www.Angonix.net.

À propos d’Angola Cables :

Angola Cables est une société de télécommunications multinationale fondée en 2009, qui opère sur le marché de gros et qui a comme activité principale la commercialisation des capacités en circuits internationaux pour la voix et les données par l’intermédiaire de systèmes de câbles sous-marins. SACS et le système de câble Monet interconnecteront les trois continents (Amérique du sud, Amérique du nord et Afrique) ainsi que le centre de données Tier III à Fortaleza voué à interconnecter les systèmes de câbles. Angola Cables dirige aussi Angonix, un point d’interconnexion Internet neutre situé à Luanda, qui interconnecte les réseaux mondiaux et les fournisseurs de contenu. Angola Cable gère aussi Angonap, un centre de données neutre situé à Luanda, et le point d’échange de trafic de la société en Angola. Pour plus d'informations, visitez www.AngolaCables.co.ao.