16 août 2017

Federal-Mogul Motorparts offre à deux fans la possibilité d’assister au NASCAR Euro Series en Belgique

Une surprise spéciale attend les fans de Federal-Mogul Motorparts (www.FMmotorparts.com). En effet, la marque de pièces de rechange, filiale de Federal-Mogul LLC, lance un carnaval de récompenses sur les médias sociaux.

Les suiveurs de la page Facebook de la marque Champion® sont invités à participer à un concours donnant à deux participants la chance de gagner des coupons de 50 dollars pour des achats sur Amazon chaque semaine, sur une période de 8 semaines. Les gagnants participeront aussi au tirage au sort du premier prix du concours, un voyage pour deux personnes aux NASCAR Euro Series en Belgique en octobre 2017.

Il suffit aux utilisateurs qui souhaitent participer au concours #AlwaysChampion et #RoadToNASCAR de remplir le formulaire de la page Facebook. Des tirages auront lieu chaque semaine sur 8 semaines, avec les 16 heureux gagnants automatiquement éligibles pour le tirage au sort du premier prix. Le gagnant du tirage sera annoncé le dimanche 10 septembre 2017.

La marque Federal-Mogul Motorparts Champion® fournit des produits d’allumage de qualité, notamment les bougies et les bougies de préchauffage, les unités de contrôle, les bobines, les câbles et les filtres pour ceux qui veulent les meilleures pièces de rechange pour leurs véhicules.

A propos de Federal-Mogul :

Federal-Mogul LLC est un fournisseur mondial de renom de produits et services aux fabricants et techniciens de véhicules et d’équipements dans les marchés des véhicules légers, moyens et lourds, de la marine, de l’aéronautique, de la génération d’énergie et du marché industriel. Les produits et services de la compagnie permettent d’améliorer la consommation de carburant, de réduire les émissions et d’augmenter la sécurité.

Federal-Mogul gère deux divisions d’affaires indépendantes, chacune avec un directeur général responsable devant le conseil d’administration de Federal-Mogul.

Federal-Mogul Motorparts vend et distribue une large gamme de produits avec plus de 20 marques très connues dans le monde des pièces de rechange automobiles, tout en fournissant de même les fabricants de véhicules avec des produits de freinage, essuie-glaces et éléments de châssis. Les marques des pièces de rechange de la compagnie incluent les essuie-glaces ANCO®, les pièces d’origine et les liquides Beck/Arnley® de qualité ; les systèmes d’allumage BERU®* ; l’éclairage, les bougies, les essuie-glaces et les filtres Champion® ; les filtres Interfil® ; les produits pour moteurs d’AE®, Fel-Pro®, FP Diesel®, Goetze®, Glyco®, National®, Nüral®, Payen®, Sealed Power® et Speed-Pro® ; les éléments de châssis de MOOG® ; ainsi que les produits de freinage et d’éclairage de Ferodo®, Jurid® et Wagner®.

Federal-Mogul Powertrain conçoit et fabrique les pièces originales du groupe motopropulseur et des produits de protection des systèmes pour le secteur automobile, le secteur des utilitaires lourds, ainsi que les applications industrielles et de transport.

Federal-Mogul a été fondée à Detroit en 1899 et possède son siège central mondial à Southfield, Michigan. La compagnie emploie près de 50 000 personnes dans 34 pays. Pour de plus amples informations, merci de visiter www.FMmotorparts.com.

*BERU est une marque déposée de BorgWarner Ludwigsburg GmbH