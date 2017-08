14 août 2017

Didier Reynders condamne l'attentat à Ouagadougou (Burkina Faso) et présente ses condoléances

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Didier Reynders condamne l'attaque terroriste commise hier soir à Ouagadougou au Burkina Faso et qui a fait de nombreuses victimes. Ses pensées sont avec les familles des victimes. Il présente ses condoléances au gouvernement et au peuple burkinabé.



L'ambassade à Ouagadougou a envoyé un message à tous les Belges sur place, leur demandant de rester ou de rentrer à la maison. Il n’y a pas d’indication à ce stade de présence de concitoyens parmi les victimes.



Cet attentat visant des civils rappelle la nécessité de poursuivre et de renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme, en particulier dans la région du Sahel et de soutenir les engagements des autorités nationales. La Belgique y est engagée, notamment au Mali au sein de la MINUSMA et de la mission européenne 'EUTM Mali'.



Didier Reynders se rend prochainement dans la région pour faire le point, y compris sur la coopération en matière de lutte contre le terrorisme.

