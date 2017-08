14 août 2017

Communiqué - Kenya

La France félicite le peuple kenyan pour son engagement civique exemplaire dans un processus électoral qui a démontré, sous l’observation du monde entier, l’enracinement irréversible de la démocratie et de l’Etat de droit sur le continent africain.

Le Président de la République française félicite le Président Kenyatta pour sa réélection et se joint à toutes les voix qui, comme le Président de l’Union africaine, expriment leurs préoccupations face aux violences et appellent à l’apaisement et au respect des règles du jeu démocratique, y compris l’exercice de la contestation par les voies légales.

La France se tient prête à approfondir ses liens avec le Kenya, dans l’esprit d’un partenariat renouvelé entre l’Afrique et l’Union européenne.

