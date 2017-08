10 août 2017

Mondial 2018 : les 36 de la RDC contre la Tunisie

36 Léopards ont été pré-sélectionnés par le sélectionneur de la RD Congo, Florent Ibenge, en vue du choc des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2018 contre la Tunisie et les 1er et 5 septembre.

