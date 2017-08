9 août 2017

L’ambassadrice Haley à propos du dernier rapport de l’ONU sur les massacres en République démocratique du Congo

La semaine dernière, l’ONU a publié un autre rapport inquiétant sur la violence dans les provinces du Kasaï en République démocratique du Congo (RDC). En mars et en juin de cette année, les enquêteurs des Nations unies ont confirmé que 251 personnes avaient été tuées, dont 62 enfants, près de la moitié étant âgés de moins de huit ans. Des témoins ont rapporté aux enquêteurs avoir vu des gens être mutilés, brûlés vivants et être tailladés à mort. Les enquêteurs ont également appris que les forces de sécurité congolaises locales avaient pris part à ces attaques, et qu’elles les avaient même parfois menées.

En réponse au rapport, l’ambassadrice Nikki Haley a déclaré, « le dernier rapport de l’ONU fait malheureusement état d’un fait que nous connaissons déjà : des innocents, hommes, femmes et enfants, sont brutalement tués dans le Kasaï, et les autorités congolaises ne font rien pour y mettre fin. Jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC prouve qu'il peut protéger de manière responsable sa propre population des horribles actes de violence commis et qu'il peut tenir les meurtriers pour responsables de leurs crimes, la communauté internationale devrait remettre en cause toute tentative des Congolais de bénéficier d’une représentation dans des organismes tels que le Conseil des droits de l’homme. »

Les États-Unis ont déjà appelé le gouvernement de la RDC à coopérer pleinement avec une équipe indépendante d’experts récemment mandatée par le Conseil des droits de l’homme pour enquêter sur les violations des droits de l’homme dans le Kasaï.

