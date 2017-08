8 août 2017

La ligue nigériane de football professionnel lance une Nouvelle Loterie avec le plus grand Jackpot jamais mis en jeu en Afrique

Dans le but de soutenir les clubs de la Ligue nigériane de football professionnel (NPFL), l'AfroMillionsLotto (www.AfroMillionsLotto.com) (un tout nouveau loto avec un jackpot d'au moins un milliard de naira) sera lancé par la League Management Company (LMC) en partenariat avec l'entreprise britannique Ofertas365.

Cette loterie, dont le lancement doit avoir lieu au cours de ce mois, propose des jackpots d'une valeur supérieure à tous ceux du Nigeria réunis, et les plus élevés d'Afrique !

Les 20 clubs de la NPFL disposeront de leur propre page sur www.AfroMillionsLotto.com. Des billets seront mis en vente en ligne pour les tirages qui auront lieu deux fois par semaine, ainsi que toute une gamme de jeux à gain instantané permettant de gagner d'importantes sommes d'argent.

Grâce au pourcentage obtenu par les clubs sur les bénéfices provenant de leur site de loterie, ils pourront augmenter leurs revenus et financer des plans pour le développement des joueurs, pour améliorer les installations et les terrains, mais aussi pour la mise en œuvre de projets axés sur la communauté.

Le président de la LMC, M. Shehu Dikko a décrit AfroMillionsLotto comme l'un des projets commerciaux les plus excitants des dernières années pour les clubs de football au Nigeria, et il a mis l'accent sur son impact positif considérable pour le financement du football.

M. Dikko a déclaré que « la LMC a adhéré à ce partenariat en raison des possibilités concrètes qu'il a de révolutionner les opérations commerciales de nos clubs, grâce à l'argent que la loterie va apporter. Cette dernière a été un véritable succès pour les clubs anglais de la Premier League et nous espérons répéter ce succès, ici, au Nigeria ».

De son côté, M. James Leppard, PDG d'Ofertas365, a déclaré : « Nous sommes très heureux de travailler avec la ligue de football la plus prestigieuse et la plus importante d'Afrique pour lancer l'AfroMillionsLotto qui permettra aux parieurs – qu'ils soient fans de foot ou pas – de gagner des sommes susceptibles de changer radicalement leur vie ».

Contact presse :

Pour en savoir plus, découvrir les possibilités de parrainage ou organiser un entretien avec Monsieur Shehu Dikko ou Monsieur James Leppard de l'entreprise Ofertas365, veuillez envoyer un courriel à media@AfroMillionsLotto.com.

À propos d'Ofertas365 Limited :

Ofertas365 Limited aide les clubs de football et les associations caritatives des marchés émergents à réunir des fonds grâce à la loterie.

Cette entreprise britannique, dont le siège se trouve à Londres, gère l'AfroMillionsLotto.