8 août 2017

Sénégal : dix interpellations après les incidents meurtriers dans un stade

Des spectateurs regardent au dessus du mur qui s'est effondré dans le stade Demba Diop de Dakar le 15 juillet 2017 à la suite d'incidents lors d'un match de football. Huit supporters ont trouvé la mort dans les violences. ©AFP



Dakar (AFP)

Dix supporters de foot ont été interpellés au Sénégal après les incidents qui ont fait huit morts et des centaines de blessés à la mi-juillet à Dakar lors de la finale de la Coupe de la Ligue, a-t-on appris mardi de source policière.

Ces supporters du club de l’US Ouakam, équipe mise en cause dans ces échauffourées suivies d’un mouvement de panique, ont été interpellés lundi pour "meurtres, coups et blessures volontaires" et placés en garde à vue, a indiqué à l’AFP cette source policière.

L’une des personnes arrêtées est le président du club des supporters de l’US Ouakam, qui est accusé de ne pas avoir dénoncé des partisans du club recherchés par la police.Il est mis en cause pour "recel de malfaiteurs", selon la même source.

Le club de l’US Ouakam, un quartier de Dakar, a été reconnu "exclusivement responsable" des incidents et ses supporters ont commis "une faute grave et inadmissible", avait annoncé vendredi la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), qui l’a lourdement sanctionné.

Il perd la finale sur "tapis vert" au profit du Stade de Mbour, à 80 km au sud de Dakar, et écope de sept ans de suspension de toute participation aux compétitions de football sur le plan national.

Après avoir purgé sa peine, le club reprendra la compétition en division régionale (D4).Il se voit aussi infliger une amende de 10 millions de francs CFA (15.245 euros).

Le 15 juillet dernier, à l’issue de la finale entre l’US Ouakam et le Stade de Mbour, des échauffourées avaient éclaté, entraînant un important mouvement de foule et l’affaissement d’un mur du stade Demba Diop de Dakar.

"C’est pour échapper à la furie que (les supporters) du Stade de Mbour se sont agglutinés sur un pan de mur qui s’est effondré causant des blessés et huit décès", avait expliqué la Ligue.