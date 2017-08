4 août 2017

Mali : l'Union Européenne soutient la stabilisation dans les régions centrales de Mopti et Ségou

Le Conseil a adopté une décision autorisant une action de stabilisation dans les régions du centre Mali, dans les gouvernorats de Mopti et Ségou. En réponse à l'invitation des autorités maliennes, l'Union européenne (UE) va déployer une équipe d'experts pour appuyer les politiques et plans nationaux maliens afin de lutter contre l'insécurité croissante et pour rétablir et développer l'administration civile dans ces régions. L'objectif premier de l'action est de contribuer à consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits humains et l'égalité des sexes, en renforçant la gouvernance générale dans cette région au profit des populations locales.

L'équipe de stabilisation de l'UE aura pour tâche de conseiller les autorités maliennes à Mopti et Ségou, sur les questions liées à la gouvernance, et de soutenir la planification et la mise en œuvre par les autorités maliennes d'activités visant au retour de l'administration civile et des services de base dans la région. L'équipe pourra notamment appuyer un dialogue renforcé entre les autorités maliennes et les populations locales.

L'équipe de stabilisation sera composée de 10 personnes et dotée d'un budget de € 3.25 million pour une phase opérationnelle initiale d'un an. Elle sera basée au sein de la délégation de l'UE au Mali et opèrera à Bamako, Mopti et Ségou. L'action vient en complément de celles de la délégation de l'UE au Mali et des missions PSDC qui y sont déployées, EUCAP Sahel Mali et EUTM Mali et s'inscrit dans le cadre de l'approche intégrée de l'UE au Mali. L'équipe de stabilisation travaillera également en étroite collaboration avec les autres acteurs internationaux présents dans la région, en particulier la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

