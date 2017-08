4 août 2017

L’Ambassade des Etats-Unis organise une sélection de jeunes filles (élèves et étudiantes) pour participer au camp gratuit sur la Science, la Technologie, l’Ingénierie et les Mathématiques

L’Ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire organise du 21 au 24 août 2017 un camp gratuit sur la Science, la Technologie, l’Ingénierie et les Mathématiques dénommé « STEM Camp ». Ce camp se déroulera à l’Université Internationale de Grand-Bassam (IUGB) et sera ouvert aux jeunes filles (élèves et étudiantes) âgées de 15 à 23 ans ayant obtenu d’excellentes moyennes dans les matières scientifiques.

Le « STEM Camp » a pour objectif principal d’offrir aux jeunes filles (élèves et étudiantes) des choix professionnels afin de susciter en elles un engouement pour les carrières scientifiques et technologiques. A travers ce camp, l’Ambassade des Etats-Unis souhaiterait également aider à créer au sein des établissements scolaires des clubs STEM pour encourager les jeunes filles à opter pour des carrières scientifiques et technologiques.

Les candidates à ce camp seront sélectionnées après une séance de rédaction d’une dissertation qui aura lieu le jeudi 10 août 2017 à 09h00 dans les centres suivants :

Centre de Documentation et d’Information de l’Ambassade des Etats-Unis (Riviera Golf)

Centre Andrew Young (Plateau derrière la SIDAM) : 20-32-16-87

American Corner CIRES (Cocody) : 07-65-06-28

American Corner Bouaké : 07-91-78-98

American Corner Tiassalé : 08-17-94-23 / 45-19-29-28

American Corner Yamoussoukro : 49-61-32-88

American Shelf de la Bibliothèque Municipale de Yopougon : 46-10-10 82

American Shelf de la Bibliothèque du CACAB (Abobo) : 05-86-92-69 / 08-04-31-65

American Shelf de la Bibliothèque Municipale de Bingerville : 07-07-97-36

American Shelf de Grand-Bassam du Centre Abel : 08-23-20-99

Note : les candidates doivent se munir de leurs bulletins de fin d’année ou des relevés de notes universitaires.

Les candidates à ce camp sont invitées à s’inscrire en appelant au 22-49-40-55 / 22-49-42-49, ou en envoyant un courrier électronique au cca_ci@state.gov, ou en appelant aux numéros de téléphone des différents centres ci-dessus mentionnés.

Distribué par APO pour Embassy of the United States of America in Abidjan, Côte d’Ivoire.