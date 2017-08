3 août 2017

Conférence de presse téléphonique sur le forum de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA) qui se tiendra au Togo

L’Ambassade des États-Unis vous invite à participer à la conférence téléphonique animée par M. Peter Barlerin, haut fonctionnaire au Bureau des affaires africaines, et Mme Constance Hamilton, adjointe par intérimaire au Représentant commercial américain pour l'Afrique, le jeudi 3 août 2017, à 13:00 GMT. M. Barlerin et Mme Hamilton discuteront du Forum de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA), qui aura lieu du 8 au 10 août 2017, à Lomé, au Togo.

Le thème du Forum de cette année est « Les États-Unis et l'Afrique : le partenariat pour la prospérité par le commerce ». Ce Forum de 2017 se penchera sur les moyens par lesquels les pays peuvent continuer à maximiser les avantages de l'AGOA dans un paysage économique en rapide évolution, et mettra l’accent sur le rôle important que jouent les femmes, la société civile et le secteur privé dans la promotion du commerce et de la prospérité.

Le Forum rassemblera des hauts fonctionnaires des États-Unis et de 38 pays subsahariens éligibles à l'AGOA pour discuter des moyens de renforcer la coopération économique et les échanges entre les États-Unis et l'Afrique. L'Union Africaine et les communautés économiques régionales participeront également au Forum.

Des représentants du secteur privé, de la société civile et du Programme africain pour l'entrepreneuriat féminin (AWEP) parrainé par les États-Unis prendront part aux différentes activités du Forum.

La conférence se déroulera en anglais. Cependant, un porte-parole fera un résumé, en français, de la discussion juste après la conférence.

Vous pouvez y participer en appelant de votre salle de rédaction pour la version anglaise. Pour la version française, nous vous prions de vous joindre à nous, à l’Ambassade sise aux Almadies, pour des questions de logistiques.

Vous devez impérativement confirmer votre participation en envoyant votre nom et le nom de votre organe de presse à USEmbassyMedia@state.gov et à afmediahub@state.gov, au plus tard le jeudi 03 août 2017, à 10:00.

Les informations techniques de participation vous seront envoyées après la confirmation de participation.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Ndèye Fatou Wilane par téléphone au 77 332 6710 ou par mail à usembassymedia@state.gov.

