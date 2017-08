2 août 2017

La nouvelle représentante de Cabo Verde présente ses lettres de créance

Mme Maria de Jesus Veiga Miranda, a présenté aujourd'hui à M. Michael Møller, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, les pouvoirs l'accréditant comme Représentante permanente de la République de Cabo Verde auprès de l'Office.



Avant sa nomination à ce poste, la nouvelle Représentante permanente était, en 2015-2016, Ministre adjointe des infrastructures et de l'économie maritime de Cabo Verde, après avoir été Secrétaire d'État aux affaires étrangères en 2014-2015 et Secrétaire d'État à la jeunesse entre 2001 et 2004. D'avril 2004 à septembre 2005, elle a été Conseillère diplomatique du Premier Ministre de Cabo Verde.



Sur le plan diplomatique, Mme de Jesus Veiga Miranda a été Ambassadrice de Cabo Verde pour la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Slovénie, le Royaume-Uni et l'Union européenne, basée à Bruxelles, d'avril 2010 à octobre 2014. Elle a également été Consul général de Cabo Verde aux États-Unis, basée à Boston, de septembre 2005 à octobre 2009, et diplomate à l'Ambassade de Cabo Verde à Lisbonne de 1995 à 1999.



Entrée au service diplomatique de son pays en 1989, Mme de Jesus Veiga Miranda a été Directrice des affaires économiques et de l'intégration régionale au sein du Ministère caboverdien des affaires étrangères de 1999 à 2001.



Depuis 2014, Mme de Jesus Veiga Miranda est membre du Conseil des gouverneurs du Centre européen de gestion des politiques de développement.



Titulaire d'un master en développement et coopération internationale de l'Université de Lisbonne (Portugal) et d'un master en droit international de l'Université d'État de Kirov (Azerbaïdjan), Mme de Jesus Veiga Miranda est mère de trois enfants.

