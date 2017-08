2 août 2017

Guinée : des dizaines de milliers de manifestants pour des élections locales

Le 16 juillet 2017, des milliers de personnes prenaient déjà part à des manifestations de masse à Conakry pour exiger le départ du président Alpha Condé ©AFP



Conakry (AFP)

Des dizaines de milliers de partisans de l’opposition guinéenne ont manifesté mercredi à Conakry pour exiger du président Alpha Condé le respect d’accords politiques prévoyant notamment la tenue d’élections locales sans cesse repoussées, a constaté un journaliste de l’AFP.

Des responsables de l’opposition, comme l’ex-Premier ministre Cellou Dalein Diallo et Pape Coly Kourouma, étaient en tête d’un cortège parti de Cosa, une banlieue de la capitale, et qui s’est conclu par un rassemblement de dizaines de milliers de personnes, devant le stade du 28 septembre, un itinéraire d’une dizaine de km.

"Je vous invite à vous mobiliser pour faire face aux graves atteintes à la démocratie du président Alpha Condé et à son refus de respecter les conclusions des accords politiques inter-guinéens signés en octobre 2016", a déclaré Cellou Dalein Diallo, durant la manifestation.

"En 2010, il a volé vos suffrages pour se faire proclamer président de la République.En 2015, il n’a pas organisé d’élections, il a fait une mascarade", a accusé M. Diallo, candidat malheureux face à M. Condé à ces deux élections présidentielles.

"En 2020, il faut qu’il parte", a-t-il lancé, en allusion aux intentions prêtées à Alpha Condé de se représenter pour un troisième mandat, ce que la Constitution guinéenne ne permet pas.

Les manifestants portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : "Alpha Condé, sept ans de promesses, ça suffit", "Nous voulons les communales maintenant", "Alpha Condé, ne touche pas à ma Constitution".

M. Condé a récemment mis en doute, en marge de réunions internationales, la pertinence de la limitation à deux mandats en Afrique, soulignant que cette exigence n’était la norme ni en Europe ni en Asie.

Des élections locales, les premières depuis 2005, auraient dû se tenir en février, en vertu de l’accord conclu en octobre dans le cadre du dialogue politique national entre le pouvoir, l’opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée.Mais aucune date n’a encore été fixée pour ce scrutin.

Lors de la manifestation mercredi, une personne est décédée et trois ont été "grièvement blessées" dans des accidents de moto, a annoncé le gouvernement dans un communiqué.

Le gouvernement "réitère sa détermination à poursuivre la mise en oeuvre du protocole d’accord du 12 octobre 2016 et appelle l’ensemble des acteurs politiques à la préservation de la paix sociale", selon ce communiqué.

M. Condé avait demandé lundi à la Commission électorale nationale indépendante (Céni) de "prendre les mesures nécessaires pour l’organisation des élections locales dans les meilleurs délais", l’invitant à "proposer au gouvernement et aux partis politiques un chronogramme", selon un communiqué de la présidence.

L’accord de 2016 prévoit aussi la révision du code électoral et l’audit du fichier électoral.

Ancien opposant historique, Alpha Condé est devenu en 2010 le premier président démocratiquement élu de cette ex-colonie française d’Afrique de l’Ouest, régie jusqu’alors par des pouvoirs autoritaires, voire dictatoriaux.

Malgré la richesse de son sous-sol en bauxite, or, diamant et minerai de fer, plus de la moitié de la population de Guinée vit sous le seuil de pauvreté, avec moins d’un euro par jour, selon l’ONU.