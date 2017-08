2 août 2017

Le Nigeria, la plus importante économie d'Afrique, adopte les adresses de 3 mots

L’opérateur postal du Nigeria, NIPOST, vient d'annoncer l'adoption du système d'adressage mondial innovant what3words (www.what3words.com). Le Nigeria est le septième pays au monde à adopter what3words et le troisième en Afrique. Le système est déjà utilisé pour la distribution de courrier en Mongolie, à Saint Martin, en Côte d'Ivoire, à Djibouti, aux Tonga et aux Îles Salomon. Le Nigeria est la plus importante économie d'Afrique. Avec environ 184 millions d'habitants, c'est le pays le plus peuplé du continent et le septième au monde.

Le mauvais système d'adressage du Nigeria signifie que seuls 20% de ses habitants reçoivent du courrier à domicile. 79% des foyers et des entreprises ne peuvent pas recevoir de livraisons à leur porte et les 1% restants reçoivent leur courrier en utilisant l'une des 478 000 boîtes postales à travers le pays. Un système de code postal existe, mais seulement 5 % du courrier l’utilise correctement, entravant les efforts de NIPOST pour améliorer sa qualité de service.

Une solution d'adressage

Déterminé à améliorer cette situation, NIPOST s'est fixé comme objectif ambitieux d'augmenter la livraison à domicile pour qu'elle atteigne 70 % au cours des 2 prochaines années et 90 % d'ici 2020 par le biais de l'initiative Mail for Every House (MEHI –« la livraison à domicile pour chaque foyer ») et l'adoption de what3words. Ce système d'adressage mondial innovant a divisé le monde en 57 000 milliards de carrés de 3 m x 3 m, chacun disposant d'une adresse unique de 3 mots. Cela signifie que chaque foyer et entreprise au Nigeria a une adresse simple et précise, facile à retenir et à utiliser. Par exemple, ///foisonner.combinons.faïencerie indique le carré exact de 3 m x 3 m à l'entrée du bureau de poste principal de la capitale du Nigeria, Abuja.

Disponible en 14 langues, avec de nombreuses autres en cours de développement, what3words est utilisé dans plus de 170 pays par des gouvernements, des services postaux, des entreprises de logistique, des services d'urgence et des ONG, ainsi que des particuliers. Ces adresses sont plus précises que les adresses postales traditionnelles, plus simples que les indications basées sur des repères et plus faciles à communiquer et à retenir que des coordonnées GPS. Le système dispose d'une détection d’erreur intégrée et est disponible via une application mobile gratuite et une intégration API. Le système fonctionne également hors ligne, sans connexion de données.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec what3words et d'avoir choisi leur solution d'adressage qui offre d'énormes possibilités », a déclaré Dr.Bisi Adegbuyi, Directeur Général de la poste du Nigeria. « Un meilleur adressage est essentiel dans la stratégie de NIPOST, qui vise à transformer, à innover et à fournir plus de services au plus grand nombre à travers le pays ».

Potentiel du commerce électronique

Les jeunes représentent 62 % de la population nigériane, ce qui se reflète dans l'augmentation significative du commerce électronique transfrontalier dans le pays ; 53 612 colis et paquets ont été traités en 2016 (environ 200 par jour), soit une augmentation de 70 % depuis 2014. Au niveau national, le marché du commerce électronique représente actuellement 12 milliards de dollars, mais il existe encore un énorme potentiel de croissance. Avec l'amélioration des infrastructures, l'innovation autour des systèmes de paiement et un système d'adressage fiable, le commerce électronique nigérian pourrait se développer à très grande échelle.

« Avec un écosystème de commerce électronique en pleine expansion, le Nigeria est un pays avec lequel il est très intéressant de travailler », a déclaré Chris Sheldrick, PDG et cofondateur de what3words. « Les services postaux jouent un rôle essentiel dans la construction d'une économie forte. NIPOST est résolument tourné vers l'avenir et prend des mesures pour moderniser et renforcer ses capacités ainsi que sa gamme de services ».

À propos de what3words :

what3words est un système d'adressage mondial et innovant. Il a divisé le monde en 57 000 milliards de carrés de 3 m x 3 m et a attribué à chacun une adresse unique de 3 mots. Les adresses de 3 mots sont faciles à retenir et à partager par e-mail, par SMS ou par téléphone. Les adresses sont pré-assignées, à l'aide d'un algorithme, et chaque adresse de 3 mots se réfère à un carré précis de 3 m x 3 m quelque part dans le monde. L'API what3words est intégrée par les entreprises, les applications et les services du monde entier dans une grande variété de secteurs. Le système est également utilisé par les particuliers via l'application gratuite what3words. Il est actuellement disponible en 14 langues, avec de nombreuses autres en cours de développement, et est également optimisé pour la reconnaissance vocale. Depuis son lancement en 2013, what3words a remporté de nombreux prix et, en 2016, son PDG Chris Sheldrick a été a été désigné « Accelerating Entrepreneur » du Royaume-Uni par EY.

À propos de NIPOST :

NIPOST est l'opérateur postal officiel du Nigeria. Il compte 10 093 employés, répartis entre 2 795 bureaux de poste dans tout le pays et gère environ 10 milliards d'articles de courrier par an. NIPOST travaille actuellement à la modernisation et à la rationalisation de ses opérations et a l'intention de se diversifier de manière rentable dans les services financiers, le commerce électronique et la logistique, l'assurance, l'expédition et la propriété, afin de fournir des services postaux de qualité qui répondent aux aspirations de toutes les parties prenantes.