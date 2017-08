2 août 2017

Accident sur la RN4 : Une trentaine de morts recensés, et des dizaines de blessés

Un tragique accident est survenu sur la RN4, Antananarivo-Mahajanga, à une vingtaine de kms avant Ankazobe, vers minuit, le 31 juillet. En milieu de matinée, le bilan provisoire faisait état d’une trentaine de morts et des dizaines de blessés. Les passagers sont des fidèles de diverses organisations relevant du Synode Régional 29 de l’église FJKM, de la Région Itasy. Ils devaient rejoindre Mahajanga pour un rassemblement national. D’après la pasteure responsable du Comité central de ce Synode, le conducteur du véhicule, un autocar à étage, a raté un passage de vitesse et n’a pas pu rétrograder dans une montée. Le véhicule a reculé, pour chuter dans un ravin, faisant plusieurs tonneaux. Le moteur a pris feu, et a provoqué l’explosion du véhicule.

Les blessés ont été évacués sur l’hôpital d’Ankazobe et au HJRA à Antananarivo, dans la nuit, lors des premiers secours. Malheureusement, certains ont aussi succombé en cours de route. En début de matinée, le Président de la République et son épouse, Voahangy Rajaonarimampianina, ainsi que des membres du Gouvernement, se sont rendus au HJRA pour apporter les encouragements et le réconfort aux blessés qui sont pris en charge dans différents services. Il a également présenté les condoléances aux familles des défunts. Lors de cette visite, il a indiqué que l'État va prendre en charge tous les frais médicaux et les soins nécessaires pour les blessés, ainsi que le rapatriement des corps et leurs funérailles [1]. Ces contributions de l’Etat seront gérées méticuleusement par les responsables concernés.

Dans la cour de la HJRA, le Président a appelé à la solidarité à l’endroit des victimes et à leurs familles, à travers l’union dans la prière, et selon la volonté divine. Il a souligné notamment que la solidarité et l’amour du prochain doivent prévaloir, face à un tel événement. Par ailleurs, il a fait part de son intention de se rendre à Ankazobe, avant d’indiquer que les résultats des enquêtes, supervisées par le Premier Ministre, détermineront les mesures à prendre quant aux responsabilités ayant induit ce tragique événement.

Sur les circonstances de l’accident, outre le ratage du passage de vitesse qui a fait reculer le véhicule, et provoqué le drame, il a été indiqué par la pasteure responsable synodale que la plupart des victimes étaient dans le compartiment à l’étage. Par ailleurs, l’explosion et le feu ont complètement calciné l’autocar. Il a été signalé que le véhicule a déjà subi une avarie peu après son départ à Analavory, dans la matinée du 31 juillet, et avait fait l’objet d’une réparation.

[1] 1 600 000 ariary par défunt pour chaque famille, et 300 000 ariary par victime hospitalisée, outre les autres prises en charge annoncées par le Président de la République.

