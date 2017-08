1er août 2017

Federal-Mogul Motorparts consolide son partenariat stratégique avec Rolman

Federal-Mogul Motorparts (www.FMMotorparts.com), une filiale de Federal-Mogul LLC, a renforcé son partenariat stratégique avec le distributeur Rolman World afin d’accentuer sa présence sur le marché des pièces de rechange du Moyen-Orient.

Cette démarche conforte la croissance enregistrée des produits de Federal-Mogul Motorparts dans un marché qui favorise traditionnellement les marques bien ancrées localement.

« Federal-Mogul Motorparts continue de se développer dans les marchés de la région MENA en établissant des partenariats avec un réseau de distributeurs de plus en plus vaste et en multipliant les plateformes distribuant ses produits. Nous bénéficions d’un partenariat solide avec Rolman World, une marque qui permet de fournir la région en pièces de rechange de qualité de Federal-Mogul Motorparts », a expliqué Tim Paustian, directeur régional des ventes, région MENA, Federal-Mogul Motorparts.

Le marché de l’après-vente des Emirats Arabes Unis concerne deux millions de véhicules. Il sert aussi de plateforme d’exportation vers l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient. Le marché des pièces de rechange de l’Arabie Saoudite est lui alimenté par un parc automobile de plus de sept millions de véhicules. Quant au Liban, possédant un parc automobile relativement plus réduit d’un peu moins d’un million de véhicules, son importance réside surtout dans son statut de plateforme de transit.

Rolman World est en train d’élargir son offre de produits Federal-Mogul Motorparts. Le partenariat de distribution a commencé avec les bougies Champion et s’étend sur l’ensemble de la gamme de produits Champion.

De plus, Rolman World lance le freinage Ferodo, ainsi que les gammes MOOG, Jurid et Beral. Ces lancements sont la conséquence d’une participation active à des rendez-vous et salons commerciaux régionaux.

« Federal-Mogul Motorparts expose ses gammes de produits lors des salons commerciaux régionaux. Par exemple, nous avons participé à Automechanika Dubaï, le plus grand salon au Moyen-Orient, à travers les distributeurs des marques, notamment Rolman World. Des plateformes comme celles-ci nous permettent d’améliorer l’image de marque et la visibilité sur le marché du Golfe tout en initiant de nouveaux contacts », a ajouté Paustian.

De son côté, Tim Green, vice-président monde du Développement Commercial chez Rolman World, a expliqué : « Rolman World fournit des produits de qualité pour les secteurs automobile et industriel depuis 1969. C’est devenu le plus grand distributeur agréé et le mieux établi au sein de ces secteurs dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. La qualité des pièces de rechange de Federal-Mogul Motorparts correspond à nos critères rigoureux. Nous espérons renforcer notre partenariat avec eux. Rolman World vise une croissance supérieure à 10% dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique sur les cinq prochaines années. Les produits Federal-Mogul Motorparts constitueront des points forts de cette expansion ».

Le siège central de Rolman World est situé à Jebel Ali à Dubaï. La marque est présente dans 70 pays par un large réseau de distributeurs.

Distribué par APO pour Federal-Mogul Corporation.

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Jessy Abi Khattar

Directrice des Relations Publiques

Quill Communications

P : +971 52 445 4388

E : JKhattar@QuillMENa.com

A propos de Federal-Mogul :

Federal-Mogul LLC est un fournisseur mondial de renom de produits et services aux fabricants et techniciens de véhicules et d’équipements dans les marchés des véhicules légers, moyens et lourds, de la marine, de l’aéronautique, de la génération d’énergie et du marché industriel. Les produits et services de la compagnie permettent d’améliorer la consommation de carburant, de réduire les émissions et d’augmenter la sécurité.

Federal-Mogul gère deux divisions d’affaires indépendantes, chacune avec un directeur général responsable devant le conseil d’administration de Federal-Mogul.

Federal-Mogul Motorparts vend et distribue une large gamme de produits avec plus de 20 marques très connues dans le monde des pièces de rechange automobiles, tout en fournissant de même les fabricants de véhicules. Les marques des pièces de rechange de la compagnie incluent les essuie-glaces ANCO®, les pièces d’origine et les liquides Beck/Arnley® de qualité ; les systèmes d’allumage BERU®* ; l’éclairage, les bougies, les essuie-glaces et les filtres Champion® ; les filtres Interfil® ; les produits pour moteurs d’AE®, Fel-Pro®, FP Diesel®, Goetze®, Glyco®, Nüral®, Payen® et Sealed Power® ; les éléments de châssis de MOOG® ; ainsi que les produits de freinage et d’éclairage de Ferodo®, Jurid® et Wagner®.

Federal-Mogul Powertrain conçoit et fabrique les pièces originales du groupe motopropulseur et des produits de protection des systèmes pour le secteur automobile, le secteur des utilitaires lourds, ainsi que les applications industrielles et de transport.

Federal-Mogul a été fondée à Detroit en 1899 et possède son siège central mondial à Southfield, Michigan. La compagnie emploie près de 50 000 personnes dans 34 pays. Pour de plus amples informations, merci de visiter www.FMMotorparts.com.

*BERU est une marque déposée de BorgWarner Ludwigsburg GmbH