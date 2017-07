31 juillet 2017

Cérémonie de Lancement du projet « Radio Synergie Etats-Unis/Côte d’Ivoire »

L’Ambassade des Etats-Unis procédera au lancement de son programme dénommé : « Radio Synergie Etats-Unis/Côte d’Ivoire » le mercredi 2 août 2017 à 09h00 au siège de Studio Mozaik sis à Angré 8èmeTranche, face à la Cité Star 11, immeuble Mozaik.

« Radio Synergie Etats-Unis/Côte d’Ivoire » est un programme initié en partenariat avec le Studio Mozaik et l’Union des Radios de Proximité de Côte d’Ivoire (URPCI). C’est un projet de formation, de production et de diffusion de programmes de radio.

L’objectif principal est de créer une plateforme de partage de programmes au profit d’une cinquante de radios de proximité qui seront sélectionnées à travers toute la Côte d’Ivoire. Ce programme s’inscrit dans le cadre des activités menées par les Etats-Unis pour promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance en Côte d’Ivoire.

Les organes de presse désireux de couvrir cette cérémonie sont priés de communiquer les noms de leurs reporters ainsi que leurs contacts téléphoniques à M. Teko Folli, Chargé de l’Information à l’Ambassade des Etats-Unis.

