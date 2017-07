30 juillet 2017

Maroc-Trophée des champions : l’organisation pas à la hauteur ?

Entre erreurs d’arbitrage, comportements non professionnels et soucis d’organisation après le match, Monaco et le PSG avaient beaucoup de griefs à faire valoir à l’issue du Trophée des Champions qui les a opposés samedi à Tanger au Maroc.

