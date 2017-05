Tu Vas où Fatou ? - 31/05/2017

L’Afrique de l’Ouest affiche les taux d’analphabétisme les plus élevés au monde. Alors y a t-il un manque d’intérêt pour les bibliothèques et pour l’éducation en Afrique »

Mireille Atchonga assistante de gestion dans un cabinet d’avocats était notre invitée, elle nous a présenté le projet de son association : « Contes sous l’arbre » : Développer la culture et la littérature en zones rurales au Cameroun.