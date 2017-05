31 mai 2017

Roland-Garros : la Tunisienne Jabeur au 3e tour, une première pour un pays arabe

La Tunisienne Ons Jabeur émue à l'issue de sa victoire sur Dominika Cibulkova, le 31 mai 2017 à Roland-Garros ©AFP



Paris (AFP)

La Tunisienne Ons Jabeur est devenue la première femme d’un pays arabe à se qualifier pour le troisième tour d’un tournoi du Grand Chelem en dominant la Slovaque Dominika Cibulková, 7e mondiale, 6-4, 6-3 mercredi à Roland-Garros.

C’est une autre Tunisienne, Selima Sfar, qui avaient jusqu’à présent réussi les meilleures performances de joueuses arabes, dans les années 2000 : des deuxièmes tours à Roland-Garros, à Wimbledon et à l’US Open.

"Je la connais depuis longtemps et nous sommes plus proches depuis l’an dernier.Elle m’a inspirée et aidée.Nous nous sommes beaucoup entraînées ensemble", a dit la 114e mondiale.

Jabeur, 22 ans, s’est fait connaître en remportant le tournoi juniors de Roland-Garros en 2011."J’ai beaucoup de souvenirs ici.C’est spécial.C’est tellement près de la Tunisie, je me sens comme à la maison", a-t-elle dit.

Cette année, elle avait perdu en qualification mais a été repêchée en tant que "lucky loser" à la suite du forfait de l’Allemande Laura Siegemund.

Cette joueuse qui s’entraîne actuellement en Slovaquie a promené la meilleure joueuse slovaque, demi-finaliste à Paris en 2009, en multipliant les amorties, son coup favori.

Après sa victoire, elle a brandi un drapeau tunisien sur le court Suzanne-Lenglen, où de nombreux compatriotes avaient pris place.

"J’aimerais bien donner l’espoir à tous les jeunes qui veulent être pro, à tous les Tunisiens qui rêvent d’être ici.Ce n’est pas impossible, il faut travailler et on peut y arriver", a-t-elle dit.

"Dans le monde arabe, quand on réussit quelque chose de bien, tout le monde s’intéresse à vous.Ça ne concerne pas seulement la Tunisie mais aussi les autres pays et même tout le continent africain", a dit cette ancienne élève de l’académie de Patrick Mouratoglou.

Elle rencontrera au prochain tour la Suissesse Timea Bacsinszky, 31e mondiale.

Résultats de la 4e journée, disputée mercredi :

Simple dames (2e tour) :

Lesia Tsurenko (UKR) bat Ekaterina Makarova (RUS) 6-2, 6-2

Jelena Ostapenko (LAT) bat Monica Puig (PUR) 6-3, 6-2

Samantha Stosur (AUS) bat Kirsten Flipkens (BEL) 6-2, 7-6 (8/6)

Bethanie Mattek-Sands (USA) bat Petra Kvitova (CZE/N.15) 7-6 (7/5), 7-6 (7/5)

Caroline Wozniacki (DEN/N.11) bat Françoise Abanda (CAN) 6-0, 6-0

Catherine Bellis (USA) bat Kiki Bertens (NED/N.18) 6-3, 7-6 (7/5)

Zhang Shuai (CHN/N.32) bat Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-2, 4-6, 6-3

Svetlana Kuznetsova (RUS/N.8) bat Océane Dodin (FRA) 7-6 (7/5), 5-7, 6-3

Garbine Muguruza (ESP) bat Anett Kontaveit (EST) 6-7 (4/7), 6-4, 6-2

Yulia Putintseva (KAZ/N.27) bat Johanna Larsson (SWE) 6-3, 1-6, 6-3

Shelby Rogers (USA) bat Çagla Büyükakçay (TUR) 7-6 (8/6), 6-4

Kristina Mladenovic (FRA/N.13) bat Sara Errani (ITA) 6-2, 6-3

Venus Williams (USA/N.10) bat Kurumi Nara (JPN) 6-3, 6-1

Elise Mertens (BEL) bat Richel Hogenkamp (NED) 6-3, 6-4

Timea Bacsinszky (SUI/N.30) bat Madison Brengle (USA) 6-0, 6-2

Ons Jabeur (TUN) bat Dominika Cibulková (SVK/N.6) 6-4, 6-3

