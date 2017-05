Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 31/05/2017

RD CONGO : Nouvelles sanctions de l’Union européenne contre le régime de Kabila

Lundi 29 mai, le Conseil de l’Union européenne a adopté, de nouvelles sanctions avec effet immédiat à l’encontre de neuf personnalités congolaises accusées de « graves violations des droits de l’homme », et occupant des postes de responsabilités dans l’administration de l’Etat et dans la chaîne de commandement des forces de sécurité en République démocratique du Congo. Même si ces sanctions suscitent de nombreuses réactions, difficile d’en évaluer l’impact sur l’interminable crise politique et sécuritaire dans laquelle s’enlise le pays.

Invités :

Alexandre Kiyedi, Représentant en France de l’UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social). Porte-parole en France du Rassopp (Rassemblement des forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo acquises au changement)

Gaston Amisi, Directeur adjoint de cabinet du président de l’Alliance des Forces Congolaises, parti de l’opposition en RDC

Alfred Tumba Shango-Lokoho, Professeur d’histoire des civilisations et de géopolitique africaines à l’université Paris 3

Michaël Sakombi, Commissaire spécial honoraire de la Province de Mongala. Cadre de la Majorité Présidentielle