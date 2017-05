29 mai 2017

Renu Misra, nouvelle présidente de GROHE Moyen-Orient, Afrique et Est de la Méditerranée

GROHE (www.GROHE.com), le premier fournisseur mondial d'équipements sanitaires, a annoncé la nomination de Madame Renu Misra comme présidente de GROHE Moyen-Orient, Afrique et Est de la Méditerranée. Renu représente désormais les intérêts du groupe GROHE dans la région et est directement responsable devant Michael Rauterkeus, PDG de GROHE AG.

Renu Misra a rejoint l’équipe de GROHE en 2010 comme directrice commerciale de GROHE Inde et a été ensuite promue PDG de GROHE India Business, responsable des ventes en Inde et dans la région du sous-continent.

Les compétences de gestion et d’organisation de Renu et sa capacité à obtenir des résultats robustes dans des marchés présentant différents défis ont permis une croissance significative des affaires. Récemment, elle occupait le poste de directrice générale de Lixil Water Technology (LWT) pour l’Inde et la région du sous-continent où elle gérait les marques GROHE et American Standard.

À propos de GROHE :

Leader mondial de la robinetterie sanitaire, GROHE (www.GROHE.com) est une marque internationale qui fournit des produits de distribution d’eau innovants.

Depuis des dizaines d’années, GROHE mise sur ses valeurs de technologie, de qualité, de design et de durabilité pour illustrer son engagement envers la création d’expériences exceptionnelles qui offrent à ses clients « le pur plaisir de l’eau ». Comme les activités d’ingénierie, d’innovation et de design ont toujours été basées en Allemagne, les produits GROHE portent le label de qualité « Made in Germany », ce qui renforce encore la confiance que les clients placent dans la marque. Toutes les usines du réseau de production GROHE tirent parti d’une ingénierie de haute précision qui garantit la conformité des produits avec les standards élevés de la marque. GROHE s’assure ainsi que ses produits répondent aux plus hautes exigences en termes de qualité de fabrication et de fonctionnalité.

Ne serait-ce qu’au cours de ces dix dernières années, le succès de GROHE a été confirmé par plus de 240 prix de design et d’innovation, ainsi que par un classement parmi les grandes entreprises allemandes les plus respectueuses du développement durable et le Prix CSR du gouvernement fédéral allemand de 2017. Pour preuve de la préférence que les architectes, designers et promoteurs accordent à la marque, de nombreux projets célèbres à travers le monde sont équipés de produits GROHE. En 2014, GROHE a rejoint le portefeuille de marques internationales du groupe LIXIL, groupe coté à la bourse de Tokyo. LIXIL est le numéro un mondial du marché des sanitaires avec des marques renommées telles que GROHE, American Standard et INAX. C’est également le plus grand fournisseur japonais de matériaux, produits et services de construction.

À propos de LIXIL Corporation :

Dirigée par son Président et DG Yoshiaki Fujimori, LIXIL Group Corporation (TSE Code : 5938) est une société de holding cotée en bourse ayant dégagé 1,4 milliard de JPY de ventes au cours de l'exercice clos en mars 2013. L'activité du groupe couvre un vaste spectre d'entreprises dans le secteur de l'habitat, allant de la fabrication et de la vente de matériaux de construction et d'équipement d'habitation à l'exploitation de centres d'équipements ménagers en passant par des franchises de construction.

LIXIL Corporation, un consortium d'entreprises de matériaux de construction est une société clé du Groupe, générant 80% des ventes consolidées. LIXIL Corporation est la plus grande entreprise de matériaux de construction et d'habitation au Japon avec un portefeuille vaste et unique. Elle est leader sur huit segments et elle bénéficie de 55% des parts de marchés pour l’extérieur, 50% des parts de châssis et portes, 50% des parts de parois extérieures architecturales et 40% des parts d'équipements sanitaires. LIXIL est également une marque leader dans les céramiques, le mobilier de salle de bains, ainsi que les unités de salle de bains et de cuisine.

Lancée en avril 2011 dans sa structure et avec le nom actuel, LIXIL est actif dans les acquisitions et les partenariats stratégiques afin de fortifier et d'accélérer son développement sur les marchés étrangers. Les activités de l'entreprise s'étendent dans plus de 30 pays par le biais de différentes marques et d'une vaste palette de produits et services. Permasteelisa, Gartner et Shanghai Meite, par exemple, sont le fer de lance du projet commercial (matériaux de construction et murs-rideaux), alors que LIXIL, American Standard Asia Pacific, Inax et Tostem sont des acteurs clés offrant un portefeuille impressionnant de marques très actives dans le secteur des unités de cuisine, accessoires de salles de bains, fenêtres et portes. Pour plus d'informations à propos du LIXIL Group, veuillez consulter le site www.LIXIL-group.co.jp.