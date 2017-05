29 mai 2017

Visite du Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) au Niger et au Tchad

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a entamé, le dimanche 28 mai 2017, une visite de travail au Niger et au Tchad.

Cette mission s’inscrit dans le cadre de ses activités de bons offices, et des consultations régulières avec les pays de la sous-région couverts par le mandat d’UNOWAS. M. Ibn Chambas aura une série de rencontres avec les autorités nigériennes du 28 mai au 30 mai, et avec les autorités tchadiennes du 30 mai au 01 juin.

A la fin de sa visite un communiqué de presse sera publié.

